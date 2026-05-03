Elly Schlein demolita da Lucio Malan: "Lo sai cosa fa il tuo Pedro Sanchez?"

"La segretaria del Pd Elly Schlein accusa il presidente del Consiglio Giorgia Meloni di passare dalla dipendenza dal gas di Putin a quello di Trump, nell'assurdo presupposto di una sudditanza dell'attuale governo al presidente americano dal quale l'attuale esecutivo si è dissociato già diverse volte".

Risponde per le rime Lucio Malan, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, all'attacco della leader dem, riportando la propaganda politica sul terreno del dato di realtà. "Si dà il caso che, sulla base dei dati ufficiali di Snam e della sua omologa iberica Enagás, nel corso del 2025 l'Italia ha importato dagli Usa tra i 9 e i 10 miliardi di metri cubi di gas, cioè quanto la Spagna, modello di antiamericanismo per il Pd di Schlein, le cui importazioni di gas Usa sono stimate tra i 9 e gli 11 miliardi di metri cubi", spiega Malan snocciolando dati incontrovertibili.

"A questo - prosegue il senatore meloniano - vanno però aggiunti 3 miliardi di metri cubi importati dalla Russia dal governo di Pedro Sanchez". "Dunque: Schlein accusa il governo Meloni di essere passato dalla dipendenza da Putin alla dipendenza da Trump, ma il suo modello Sanchez dipende da Trump nella stessa quantità pur avendo un Pil più basso dell'Italia del 25-30%, e dipendendo ancora in parte dalla Russia di Putin, che evidentemente più accettabile per Schlein di quella che resta sempre la potenza che ha garantito la libertà dell'Occidente".

"Questo - conclude Malan - nonostante la Spagna ricavi il 20% della sua energia dal nucleare, che per il Pd è tabù. Le solite mistificazioni cui siamo abituati ma che abbiamo il dovere di denunciare puntualmente perché l'Italia non diventi come la vorrebbe il disastroso campo largo".