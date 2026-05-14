Conte torna in aula Giorgetti si alza per stringergli la mano e lui lo pugnala: "Coscienza sporca"

L'ex premier Giuseppe Conte torna in aula a Montecitorio dopo l'operazione per una neoplasia e tra i primi ad alzarsi e andare ai banchi dell'opposizione per stringergli la mano e salutarlo c'è Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e suo ex collega di governo ai tempi della "strana alleanza" tra Lega e Movimento 5 Stelle.
Un bel gesto, quello del leghista peraltro noto come un gentleman dei Palazzi romani, sempre lontano da schiamazzi e piazzate. E Conte? Lo ringrazia, ma poi alla sera, ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti su Rai 1, non lesina una critica velenosa: "Oggi alla Camera Giorgetti è stato molto cortese, è venuto ai banchi dell'opposizione per salutarmi, perché è il primo giorno che sono rientrato alla Camera. Però ha la coscienza sporca, perché di quei miliardi, 156 di spesa del Superbonus li ha gestiti lui con Draghi, prima come ministro dello Sviluppo economico e adesso con Meloni come ministro dell'Economia. Oggi è stata vergognosa la presidente Meloni quando ha addossato agli altri la responsabilità di aver gestito il Superbonus. Pensi che l'ultima modifica alle villette unifamiliari l'hanno fatta loro, il governo Meloni, nel 2023".
Giuseppe Conte rivela: "Asportazione di una neoplasia, ho temuto il peggio""Ho subìto l'asportazione d'urgenza di una neoplasia. L'intervento è stato delicato, ma &...
Prima ancora, con i giornalisti in Transatlantico, il leader dei 5 Stelle aveva attaccato il governo con parole pesanti: "Io sono sorpreso del fatto che ancora" oggi "il ministro" Giorgetti "ribadisce il dispiacere per non aver raggiunto il parametro del 3%, perché sì c'è da tener conto della crisi energetica che è una priorità, ma anche le armi, gli investimenti in armi per loro rimangono comunque una priorità. Non bastano i soldi già spesi, parliamo di 12 miliardi nel 2025, ma vogliono proseguire in questi investimenti per le spese della difesa in un contesto, nostro, assolutamente insostenibile".
Superbonus, 4 miliardi in tre mesi: la più scandalosa delle truffeLa valanga non si ferma. E continua a divorare risorse. Nonostante sia stato abolito da più di due anni, ad april...
"Date le difficoltà economiche, date le difficoltà industriali, data la distruzione della nostra manifattura - ormai l'automotive è andato, adesso con Elettrolux ci sono 1700 lavoratori che sono esuberi e si sta scomparendo sotto i nostri occhi la manifattura italiana -, il governo cosa porta sul tavolo? Nulla. Cosa porta rispetto agli ultimi dati? Abbiamo avuto la conferma: 112 miliardi di ingenti utili profitti delle banche, 70 miliardi negli ultimi tre anni per le aziende energetiche e tutto questo lascia indifferente il governo".
"Mi sembra francamente che il governo sia completamente inadeguato dopo il passaggio referendario, la sconfitta con il no della riforma referendariail governo mi sembra completamente che abbia perso completamente la bussola. Si era già progressivamente distanziato dai bisogni dei cittadini famiglie imprese, adesso però la bussola l'ha completamente persa", conclude Conte.