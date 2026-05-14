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Sondaggio-Porta a Porta: un clamoroso scatto in avanti, le cifre partito per partito

giovedì 14 maggio 2026
Sondaggio-Porta a Porta: un clamoroso scatto in avanti, le cifre partito per partito

1' di lettura

Secondo il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri, realizzato per Porta a Porta, il centrodestra mantiene la leadership nelle intenzioni di voto degli italiani, pur registrando un lieve calo.Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito al 28,5% (-0,3% rispetto al 22 aprile). Il Pd segue a 22,8% (+0,3%).

Il Movimento 5 Stelle è fermo all’11,9% (-0,3%), mentre Forza Italia ottiene l’8,4% (-0,2%) e la Lega l’8% (-0,3%).Completano il quadro: Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3% (-0,2%), Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 3,7% (+0,1%), Azione al 3%, Italia Viva al 2,6% (+0,1%), +Europa all’1,5% (-0,2%) e Noi Moderati all’1% (+0,2%).Il dato politico più rilevante è il vantaggio del centrodestra, che si attesta complessivamente al 45,9% (-0,6%), contro il 45,1% del “campo largo” (senza Azione), in calo dello 0,3%.

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Il centrodestra resta quindi davanti, seppur di misura.Gli astenuti e indecisi si confermano molto alti, attestandosi al 45,1% del campione.Il sondaggio conferma una sostanziale stabilità del quadro politico, con il centrodestra che mantiene un vantaggio, seppur ristretto, sul centrosinistra. Fratelli d’Italia rimane il partito di gran lunga più forte, mentre il Pd consolida leggermente la sua posizione di secondo partito. Le forze minori mostrano variazioni minime, senza stravolgimenti significativi.

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