Matteo Salvini: "Al Viminale? Se vinciamo sì. Vannacci non mi frega più. E Cruciani sindaco di Milano"

Matteo Salvini, intervenendo dal palco di Nexus a Milano Marittima durante un evento della Lega Giovani, ha affrontato diversi temi, dalle alleanze politiche alla legge elettorale, fino al proprio futuro politico e agli scenari internazionali.

Il leader della Lega ha escluso, allo stato attuale, un'intesa con Roberto Vannacci: "Con Vannacci a oggi evidentemente no. Ha votato contro il piano casa e se ci ritiene dei falliti adesso non penso cambierà idea tra un anno". Pur ammettendo una "delusione umana che politica", ha ribadito di non portare rancore, aggiungendo: "Rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura da parte di un uomo in divisa è stata una delusione".

Guardando alle prossime elezioni, Salvini si è detto fiducioso: "Ho una certezza: noi l'anno prossimo ci troviamo qua a festeggiare la vittoria elettorale del centrodestra con la Lega oltre il 10%". Ha inoltre sottolineato di aspettarsi il pieno sostegno dei principali amministratori del partito: "Gli altri esponenti della Lega, da Zaia a Fedriga ai sindaci, me li aspetto tutti, non dietro ma di fianco per vincere la campagna elettorale".

Sul proprio futuro ha confermato l'obiettivo di tornare al Viminale: "È mica facile fare il ministro dell'Interno. A me piace portare a termine le cose, quindi in questa legislatura vado a chiudere tutti i cantieri. Se vinciamo, sì". Ha invece escluso una candidatura a sindaco di Milano: "Fammi dare una mano all'Italia da Nord a Sud ancora per qualche anno".

Nel corso dell'intervista, Salvini ha poi scherzato con il giornalista Giuseppe Cruciani, lanciandone ironicamente la candidatura a Palazzo Marino: "Come lo vedete il Cruciani, sindaco di Milano?". Di fronte all'entusiasmo della platea ha concluso: "E con questo abbiamo chiuso le primarie... abbiamo il candidato!".