Il Travaglio di Conte: le super-bufale e l'ultima sparata del Fatto sul governo

Non bastava la super bufala sul caso della grazia alla Minetti che ha fatto ridere il mondo, non basta che il mondo rida sul fatto che da quattro anni sostiene che Putin abbia stravinto la guerra in Ucraina, a Marco Travaglio piace stupire, se serve affidarsi alla fantasia. Così ieri il Fatto Quotidiano ha titolato in prima pagina “Cento milioni dal governo all’accusatore di Conte”. E nelle pagine interne Conte stesso rafforza il concetto: «Una ricompensa per chi mi ha accusato».

Fosse vero, ci sarebbe da sobbalzare sulla sedia, il problema è che è vero il contrario, che il governo ha tolto 150 milioni all’imprenditore che ha vinto una causa civile da 250 milioni con il governo Conte per la revoca ingiustificata di una commessa di mascherine - eravamo in epoca Covid - da oltre un miliardo. I dettagli li trovate in cronaca, ma in estrema sintesi la notizia è che per evitare di essere pignorato (le sentenze civili sono esecutive) e avendo ricevuto dall’Avvocatura il parere che anche in appello la pena sarebbe stata confermata (Conte l’aveva fatta davvero grossa), il governo ha preferito fare una transazione: paghiamo, ma invece di 250 facciamo 100 e chiudiamola lì.

Dei giudici quindi, e non la Meloni, che non aveva scelta, hanno stabilito che quel cittadino andava pagato e quanto andava pagato, a Palazzo Chigi il merito di aver limitato un danno che comunque resta ingente.

Ma si sa, Travaglio e Conte sono come Gianni e Pinotto, viaggiano in coppia e in coppia sparano cazzate.

Da qui il travaglio di Travaglio che per non ammettere che la sua spalla in commedia ha provocato l’ennesimo danno alle casse pubbliche scarica sul pagatore finale le colpe del predecessore incauto (eufemismo). C’è di più: siccome non ha il senso della vergogna, Conte, invece che ringraziare, ha annunciato di voler fare una denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale, secondo lui la Meloni non avrebbe dovuto pagare neppure un euro, piuttosto doveva farsi pignorare dai giudici gli arredi di Palazzo Chigi (cosa che sarebbe certamente avvenuta). La cosa impressionante è che questo signore per più di due anni ha avuto in mano il Paese, la cosa preoccupante è che vorrebbe tornare ad avercelo.