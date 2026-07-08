Nato, Meloni risponde a Trump: "Sulle basi linea chiara e la manteniamo". Poi smonta le accuse della sinistra

In conferenza stampa al termine del vertice Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Donald Trump senza pentirsi delle sue scelte politiche."Ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, io non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto", ha dichiarato.

Meloni ha sottolineato di aver sostenuto con convinzione l’unità dell’Occidente ben prima dell’arrivo di Trump: "Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360°, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. L'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte, chiaramente con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice".

Sull’utilizzo delle basi Usa in Italia ha ribadito: "Linea chiara, non partecipiamo ad attacchi all’Iran". Riguardo agli impegni Nato, la premier ha affermato: "Vogliamo rispettare gli impegni" sulle spese per la difesa, "lo stiamo facendo e lo faremo ma in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità in base al contesto". Sul dossier Hormuz ha aggiunto che l’Italia è "disposti a dare una mano, fare la nostra parte, pur nella cornice che abbiamo già indicato e con i necessari passaggi parlamentari". Poi, sulla guerra in Ucraina: "Penso che l'Italia proseguirà" a fornire aiuti militari a Kiev, "penso che il ministro Crosetto stia facendo una valutazione in questo senso". Infine manda un messaggio chiaro alla sinistra: "Questa accusa che viene fatta di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare carri armati è ridicola".