Campo largo, cortocircuito nella piazza rossa: si accusano di fascismo pure tra loro

Solitamente danno dei fascisti a tutti quelli di centrodestra. Ma evidentemente non basta più. Così hanno iniziato ad accusarsi di essere fascisti anche tra di loro. Gira sui social un video della manifestazione del Campo largo a Napoli che è piuttosto surreale. Ma anche molto istruttivo (e pure divertente). In pratica si vedono i militanti di Pd, M5S e Avs in piazza. Poi, a contestarli, arrivano quelli di Potere al popolo. E qui va in scena il cortocircuito della sinistra italiana.

Da uno dei due schieramenti (probabilmente quello di piddini e affini, ma è indifferente) parte un grido: «Fascisti!». Dall’altro schieramento (o forse dalla stessa parte, non si capisce...) arriva la risposta secca: «Squadristi!». Poi parte un coro al quale ci piace pensare che partecipino un po’ tutti i presenti al comizio: «Fa-sci-sti-fa-sci-sti-fa-sci-sti-fas-ci-sti» e via così, in una sorta di rito catartico collettivo...

Una storia che ci dice molte cose sui progressisti nostrani di oggi:

1) I compagni sono ossessionati dalla lotta al fascismo, e la infilano ovunque, un po’ come il prezzemolo. È fascista la Meloni ed è fascista anche Salvini. È fascista Putin ed è ovviamente fascista Trump. Netanyahu, poi, è il più fascista di tutti, anche se è israeliano. Anzi, soprattutto perché è israeliano. Ogni loro avversario diventa in quanto tale fascista. E anche quando litigano tra di loro non riescono ad uscire da questo schema. Con risultati grotteschi...

2) L’accusa a Potere al popolo, nello specifico, si basa su una convinzione: interrompere una manifestazione e non far parlare chi non la pensa come te è una cosa da fascisti. Già. Peccato che in Italia, da decenni, lo fanno praticamente soltanto i compagni. Questo li rende fascisti? No. Forse sarebbe ore di prendere atto che prevaricazione e intolleranza stanno soprattutto a sinistra...

3) Hanno iniziato a dare dei fascisti a tutti quelli di centrodestra. Ora hanno iniziato ad accusarsi di essere fascisti anche tra di loro. Quale sarà il prossimo passo? Probabilmente gli antifascisti più duri e puri inizieranno a darsi dei fascisti da soli, guardandosi allo specchio...