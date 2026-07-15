Vannacci, "ha urlato Hitler!". Aperta istruttoria alla Camera: il deputato di Futuro nazionale nel mirino

Gli uomini di Roberto Vannacci finiscono al centro della scena. Questa volta a lanciare la denuncia è il Dem Provenzano, che accusa Domenico Furgiuele di aver urlato “Hitler, Hitler” durante l’intervento in Aula del collega Casu.

Il deputato vannacciano replica: “Non è vero, mi chiederà scusa”. Giorgio Mulè, vice-presidente della Camera dei Deputati, annuncia: “Chiederò ai questori di avviare una istruttoria”. La giornata dei vannacciani, insomma, doveva essere quella della rivincita, ma si è trasformata in un’altra bufera politica.

Il leader di Futuro Nazionale, sul fronte della riforma, ha agito rapidamente: prima una telefonata ai suoi deputati – si legge su Repubblica - poi un messaggio sui social per spiegare la linea: “Anche sulle preferenze prevale la politica dell'inciucio”.

Parola scritta di Vannacci che mostra come la proposta della maggioranza “mantiene i capolista bloccati, lascia il potere nelle segreterie di partito e noi non siamo d'accordo, però - sottolinea - voteremo anche questo emendamento, perché è meno peggio”. Una scelta arrivata dopo ore di trattative e telefonate. Fino alla sera precedente, infatti, i parlamentari vicini al generale erano orientati a votare contro il testo sostenuto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc, preferendo l’emendamento di Futuro nazionale che prevedeva l’introduzione piena delle preferenze.

Poi il cambio di strategia: il timore era quello di diventare il capro espiatorio in caso di bocciatura della proposta. Quando però la maggioranza viene battuta, i deputati vannacciani reagiscono duramente. La cosiddetta “sporca dozzina” – anche se i parlamentari effettivamente coinvolti sarebbero otto – lascia l’Aula mostrando il cellulare. Laura Ravetto protesta: “Vergognoso accusare noi”. A prendere la parola per primo è Edoardo Ziello, braccio destro di Vannacci: “I deputati di maggioranza evidentemente nell'ombra hanno rotto il patto che avevano formalmente siglato ed evidentemente – sottolinea – hanno dimostrato di essere loro stessi funzionali alla sinistra, in particolare Lega e Forza Italia”.

E per Vannacci non finisce qui, perché viene contestato anche a Pescara. Un centinaio di persone urla “fascisti, tornate nelle fogne”. Lui risponde: “Me ne frego, me ne frego, me ne frego”, citando D’Annunzio. Ora i suoi deputati preparano la prossima battaglia: l’emendamento sulle preferenze deve ancora essere votato e la sfida con FdI è appena iniziata.