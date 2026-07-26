No Tav, l'ultima vergogna: "Grande giornata", il bilancio choc degli agenti feriti

"Si è conclusa una grande giornata di lotta per la Val di Susa". Con queste vergognose parole il movimento No Tav, celebra l'ultima guerriglia nel cantiere dell'Alta velocità di Chiomonte. Le forze dell'ordine sono state letteralmente prese d'assalto. Una "prova di forza", secondo gli antagonisti di ultra-sinistra, la dimostrazione di poter arrivare "là dove la devastazione del territorio è all’ordine del giorno. Tutti i cantieri della valle sono stati raggiunti e contestati, i dispositivi previsti dalle forze dell’ordine sono stati raggirati e superati grazie alla determinazione delle tante generazioni scese in piazza".

Gli incidenti erano purtroppo ampiamente previsti. Dietro il "paravento" del Festival dell'Alta felicità in Val di Susa, nel Torinese, c'era infatti un esercito di incappucciati. Un'onda nera con l'obiettivo di fare male ai militari, malissimo. "20.000 persone hanno sfilato per le strade e i sentieri della Val di Susa, trasformando la mappa dei lavori in un percorso da attraversare con spirito ed entusiasmo: per opporsi concretamente al progetto, per alzare la testa contro chi ci vorrebbe silenti, per difendere questa nostra terra condannata dall’alto a essere una zona di sacrificio - sono ancora le parole dei No Tav -. Quella di oggi, e lo diciamo con emozione, è stata una giornata piena di significato. Una marea umana è riuscita a dividersi dalla bassa all’alta valle, a percorrere per ore sentieri, strade, prendere treni, attraversare prati, fare carovane e serpentoni infiniti".