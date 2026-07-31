Italo Bocchino torna in campo: il suo nuovo ruolo da settembre

Alla fine Italo Bocchino riscende in campo e torna in politica. L'ex parlamentare di Alleanza Nazionale, Pdl e Futuro e Libertà da tempo è fuori dall'agone. Il direttore editoriale del Secolo d'Italia, ex braccio destro di Gianfranco Fini prima e dopo la rottura con Silvio Berlusconi, è però voce autorevole della destra italiana. Come tale, è spesso ospite dei talk di La7, da Otto e mezzo a In Onda e Piazzapulita, in stile gladiatore al Colosseo perché circondato da opinionisti di centrosinistra modello "solo contro tutti".

Ora però, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Italo è pronto a rimettersi maglietta e scarpette da gioco. "Dopo le Marche, il Lazio", ricorda il quotidiano di via Solferino, annunciando che Bocchino "diventerà da settembre 'il consigliere', made Via della Scrofa, del governatore Francesco Rocca, a caccia del bis". Insomma, l'ex deputato "figlio politico di Pinuccio Tatarella" entrerà in gioco per le importanti elezioni regionali nel Lazio a fianco del governatore uscente eletto con il centrodestra.

Il politico prestato al giornalismo (o viceversa), ironizza il Corsera ricordando Harvey Keitel in Pulp fiction di Quentin Tarantino, "è stato spedito in versione 'Sono Mr. Wolf, risolvo i problemi'". Per Bocchino comunque non è una novità: aveva già seguito la vittoriosa campagna elettorale del governatore delle Marche Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia, aiutandolo a vincere contro l'ex sindaco Pd di Pesaro ed eurodeputato Matteo Ricci. Non proprio una passeggiata.

Bocchino, definito dal Corriere "volto tv meloniano", secondo il giornale "si occuperà della «narrazione» di Rocca, di ciò che ha fatto finora e di ciò che vorrà fare nel prossimo mandato". L'indiscrezione è arrivata, tanto per cambiare, a tavola: lo ha rivelato lo stesso Rocca durante la cena con giunta e maggioranza in Consiglio regionale prima delle ferie.