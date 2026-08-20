Dublinanti, Kelany contro Schlein: "Non sa o mente". FdI smaschera il gioco sporco del Pd

"La sinistra sta cercando di creare confusione sui cosiddetti 'dublinanti', mescolando la sospensione di Schengen, i movimenti secondari e il nuovo Patto europeo sulla migrazione. In realtà, si tratta di fenomeni e regole diverse e non c'è alcuna emergenza legata a un presunto ritorno di massa dei migranti in Italia". Da Fratelli d'Italia è Giangiacomo Calovini, deputato e capogruppo in Commissione Esteri alla Camera, a commentare la decisione di Finlandia e Svezia di rimandare in Italia i migranti in ossequio al nuovo Patto Ue e soprattutto rispondere alle opposizioni che dal Pd (per voce di una rediviva Elly Schlein) al Movimento 5 Stelle (interrogazione al Viminale) passando per Avs e +Europa soffiano sul fuoco. "La vera novità è il nuovo Patto europeo, sostenuto dal centrodestra, che introduce controlli più rigorosi alle frontiere e procedure più rapide per i rimpatri, alleggerendo inoltre gli Stati sottoposti a pressione migratoria - sottolinea Calovini -. I risultati dell'azione del governo Meloni sono già evidenti: sbarchi crollati dell'82% nei primi sette mesi del 2026 rispetto al 2023 e circa 5.300 rimpatri. È questo che la sinistra non vuole riconoscere: per la prima volta dopo anni, l'Italia sta contribuendo a cambiare la politica europea sull'immigrazione, difendendo i confini e contrastando l'immigrazione illegale".

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Come detto, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire - o l'avvenuto trasferimento - dei cosiddetti "dublinanti" verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, oggi si sono aggiunti i governi di Finlandia e Svezia, intenzionati ad "applicare le norme come previsto" dal nuovo Patto Ue su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che "tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi". Roma compresa. Alla quale - secondo i dati Eurostat del 2025 - è stato richiesto di riaccogliere oltre 24mila persone che, sbarcate in Italia, hanno poi fatto rotta verso il nord Europa.

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Al contrario dei Paesi nordici, al momento la Francia - fanno sapere fonti informate a Parigi - ha deciso di "non unirsi ai Paesi" che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno "fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento" con Roma. I due Paesi - spiegano le fonti - "condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia". Le richieste previste dal nuovo Patto non riguardano solo l'Italia, ma tutti i Paesi di primo approdo dei migranti, come anche la Grecia o la Spagna. Fonti del ministero dell'Interno di Madrid - cui nel 2025 'spettavano' poco più di 10.000 "dublinanti" - hanno riferito di volere gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, "piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate". La vicenda inevitabilmente rinfocola la polemica in Italia, già esplosa dopo la crisi di Ceuta e la guerra di Schengen con la Spagna, che la segretaria dem Schlein ritiene "un clamoroso boomerang della trovata propagandistica di Giorgia Meloni. Per la sua cieca ideologia non ha mai portato avanti la più rilevante battaglia da fare a Bruxelles nell'interesse nazionale: quella sulla solidarietà europea, anche sull'accoglienza", ha affermato la leader Pd. Giuseppe Conte ironizza sul "capolavoro" della premier: "I rimpatri funzionano, ma contro di noi", ha scritto sui social il capo dei 5 Stelle. Anche Matteo Renzi parla di "autogol" di Meloni: "Ha rotto la solidarietà europea e ora ci toccano i cocci", accusa il leader di Iv.

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