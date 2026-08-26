Ranucci, siluro sul Pd: "Gente che non avete idea... I miei amici clandestini ora hanno paura"

Si è sfogato, Sigfrido Ranucci: la sua conduzione a Report ha le ore contate, la Rai ha già deciso per la sua sostituzione e manca solo l'ufficialità. Troppo imbarazzante e compromettente la vicenda dell'attentato ai suoi danni ordito dall'amico Valter Lavitola, faccendiere piuttosto chiacchierato e, tra l'altro, fonte privilegiata proprio del programma d'inchiesta di Rai 3. Così come le voci sul sondaggio pensato per lanciare Sigfrido in politica, o le indiscrezioni sui suoi rapporti con stagiste e colleghe. Troppo, e tutto insieme.

A Cerveteri, per il suo show teatrale Diario di un trapezista, il giornalista ha salutato il pubblico: "Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo da conduttore di Report". E con i giornalisti che lo braccano in attesa di una dichiarazione forte non si risparmia di certo.

"Io sono nato in Rai e il mio sogno sarebbe stato quello di finire in Rai, continuando a condurre e soprattutto continuando a far crescere una squadra che ha già delle qualità importanti e quindi non vedo perché bisognerebbe ricorrere a delle figure esterne - spiega riguardo al programma -. Condurre Report significa avere memoria, avere capacità di individuare argomenti che reggono dopo 3-4 mesi". "Non è la prima volta che tentano di mandarmi via", ha aggiunto polemicamente. "Hanno chiesto il mio licenziamento nel 2000 quando ritrovai l'intervista di Borsellino. Hanno tentato di farlo con l'inchiesta su Fallujah nel 2005, poi con la storia dell'Autogrill e adesso ci riprovano".

La strategia è ben nota, da tempo: un martire dell'informazione libera, vittima della cattiva politica. Peccato che questa volta, amici del Movimento 5 Stelle a parte, nessuno si stia battendo a spada tratta per difenderlo. Una posizione troppo compromessa, ma Sigfrido non ci sta e sgancia il siluro: "Se mi dispiace di non aver ricevuto piena solidarietà dal Pd alla notizia di un possibile mio allontanamento? Ho ricevuto tantissima solidarietà anche da gente di cui non avete idea. Poi la solidarietà io la ricevo dalla gente. Dove vado vado, ho tantissime manifestazioni di solidarietà. Se mi sento isolato in Rai? Ho tanti amici clandestini che mi scrivono, hanno paura".