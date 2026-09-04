Meloni e la foto in aeroporto prima di volare verso Bari per la festa di Fdi

Una coda in aeroporto prima della partenza per Bari diventa il simbolo della giornata politica di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha atteso il proprio turno insieme agli altri passeggeri, diretta nel capoluogo pugliese per la celebrazione organizzata da Fratelli d’Italia in occasione del record di longevità del suo governo. A raccontare la scena sui social è stato il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, che ha interpretato la fotografia in chiave politica: "Giorgia Meloni in coda come tutti all’aeroporto mentre sta partendo per Bari dove stasera celebreremo il governo più longevo nella storia della Repubblica, il suo". Poi il commento celebrativo: "Ha dato autorevolezza e stabilità all’Italia. C’è solo da essere orgogliosi di una donna così!".

Il governo Meloni, in carica dal 22 ottobre 2022, ha raggiunto quota 1.413 giorni a Palazzo Chigi, superando il secondo governo Berlusconi e diventando l’esecutivo più longevo della storia repubblicana. La premier ha scelto però di interpretare il traguardo soprattutto come un risultato di stabilità. "Non è un record da esibire", ha scritto, ma una condizione che consente a un Paese di "programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare". La celebrazione guarda anche al futuro. Meloni ha infatti già indicato il 2027 come il momento del giudizio degli elettori: "Il prossimo anno torneremo davanti ai cittadini con quello che abbiamo fatto, con quello che resta da fare e con la nostra idea di futuro".

Mentre Fratelli d’Italia trasforma il record in un momento di mobilitazione politica, le opposizioni contestano invece l’idea che la durata di un governo coincida necessariamente con i risultati ottenuti. Bari diventa così non soltanto il luogo della festa, ma anche una tappa verso la prossima sfida elettorale.