Ernesto Maria Ruffini: "C'è anche l'opposizione più longeva", mentre Meloni festeggia...

Mentre Giorgia Meloni festeggia Bari un traguardo storico, il suo governo è il più longevo della storia repubblicana, ecco che la sinistra comincia a rosicare. E lo fa toccando vette altissime. Per capirlo è necessario darvi conto delle parole di Ernesto Maria Ruffini, promotore del Movimento Più Uno e meglio noto come "Mister Fisco" dato che ha tenuto a lungo il timone dell'agenzia delle Entrate: "Oggi, a ben vedere, i record sono due: quello del governo più longevo della storia repubblicana e quello dell'opposizione più lunga allo stesso governo. Forse è arrivato il momento di provare a batterne un terzo: trasformare questa lunga opposizione in una proposta credibile di governo. Per farlo, pero', bisogna costruire una coalizione capace di discutere davvero dei problemi del Paese. E bisogna farlo incontrandosi, non soltanto parlandosi attraverso i giornali".

E ancora: "Ogni forza politica porta con se' una storia, una sensibilita' e una visione diverse: il punto non e' cancellarle, ma riuscire a metterle a fattor comune. Le forze che si riconoscono nel centrosinistra e che vogliono costruire un'alternativa alla destra per i prossimi cinque anni devono dimostrare di esserne capaci. Perche' un'alternativa non basta annunciarla, bisogna costruirla. Insieme". Insomma, oggi, secondo Ruffini, si festeggia l'opposizione più lunga. Contento lui...