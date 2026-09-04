Giorgia Meloni ferma il comizio a Bari: "Era mia figlia al telefono"

Un momento familiare e inatteso ha interrotto il comizio di Giorgia Meloni a Bari. Mentre la presidente del Consiglio era sul palco per celebrare il record di longevità del suo governo, il suo telefono ha squillato. La premier ha risposto direttamente durante l'intervento, allontanandosi per qualche istante dal microfono e coprendosi la bocca con una mano per parlare in privato.

Una breve conversazione, poi la chiamata si è conclusa. Meloni ha quindi spiegato al pubblico il motivo della pausa: dall'altra parte del telefono c'era la figlia Ginevra, che aveva già provato a contattarla per tre volte.

L'episodio, avvenuto in un contesto fortemente politico e celebrativo, ha introdotto una parentesi personale nella serata organizzata da Fratelli d'Italia. La premier era infatti intervenuta a Bari per festeggiare i 1.413 giorni di governo, un traguardo che ha permesso al suo esecutivo di diventare il più longevo della storia della Repubblica italiana. La telefonata della figlia ha così catturato l'attenzione dei presenti, offrendo un'immagine diversa della presidente del Consiglio rispetto a quella abituale dei comizi e degli appuntamenti istituzionali. Per qualche secondo, il discorso politico ha lasciato spazio a una scena di vita quotidiana, con Meloni che ha scelto di rispondere alla chiamata nonostante fosse impegnata sul palco.