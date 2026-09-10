E' sempre Cartabianca, Sallusti inchioda Renzi: "Ma lei cosa ci fa?"

La domanda che tutti vorrebbero fare a Matteo Renzi, elettori di Italia Viva, simpatizzanti e antipatizzanti dell'ex premier, è una sola. E la porge Alessandro Sallusti, in un vivace dibattito faccia a faccia negli studi di E' sempre Cartabianca su Rete 4, entrambi ospiti di Bianca Berlinguer.

"Lei che ha fatto delle cose incredibili - premette il direttore di Libero -, lei ha fatto il Jobs Act, ha tolto le tasse sulla prima casa, ha tolto le tasse regionali, ha fatto, come si chiama, l'industria 4.0, ma che cosa ci fa insieme alla Schlein e con Fratoianni?". In pochi secondi, ecco riassunte tutte le contraddizioni di un campo largo impossibile.

"Posso dare la risposta - prova a replicare Renzi -, io ho fatto l'industria 4.0, vero, sa chi me l'ha bloccato? Un signore che si chiama Adolfo Urso, che è il ministro dello Sviluppo economico, che da quattro anni sta bloccando gli incentivi per le imprese, perché non è capace".

Nell'intervista dalla Berlinguer, Renzi rende evidente la strategia del centrosinistra (unito o meno). Di programmi poco o nulla, figurarsi di linee guida comuni. L'unica cosa che unisce Pd, M5s, Avs e Italia Viva è l'attacco al governo di centrodestra.

"Il mondo parla di problemi enormi e la destra italiana si preoccupa della legge elettorale. Hai il problema del ritorno a scuola con un caro spesa che è evidente, le accise non sono state tolte… Il Governo Meloni è stabile? E' più immobile che stabile, non ha fatto niente, ha chiacchierato tanto e ha portato a casa pochi risultati per il ceto medio, persino sulla sicurezza".

