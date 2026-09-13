Giuseppe Conte, crisi di panico per il ritorno di Grillo: la frase rubata

Beppe Grillo sta per tornare. Ma questa volta, con tutta probabilità, il vaffanculo sarà indirizzato al Movimento 5 Stelle. Proprio quel Movimento 5 Stelle fondato dal comico per «aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno» e finito per diventare il tonno arroccato nella scatoletta con Giuseppe Conte. Lunedì 21 settembre Beppe Grillo ricomparirà davanti alle telecamere. In video mancava addirittura da tre anni: era il 12 novembre 2023 quando accettò l’invito di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Ora è il momento di un nuovo ritorno: non in tv ma online, là dove la sua esperienza politica è nata. E dove potrebbe ripartire...

Grillo sarà l’ospite speciale della prossima puntata di Pulp Podcast. Ad annunciarlo è stato Fedez sul suo profilo Instagram, postando una foto insieme a Mr. Marra (il co-conduttore del talk) e proprio Beppe Grillo. Una scelta che non pare per nulla casuale. Anche in questo caso, il richiamo al passato pare evidente. «Dalla marcia su Roma, fino al marcio su Roma. C’è solo un Movimento che va avanti all’infinito» cantava Fedez nel 2014, un anno dopo lo storico exploit del Movimento alle politiche. Nel 2013, infatti, la creatura grillina raccolse il 25,5%, appena cinque punti in meno delle coalizioni di centrosinistra e centrodestra. Proprio questo brano, dal titolo “Non sono partito”, fu scelto come inno del M5s e diventò la colonna sonora di “Italia5Stelle”, la grande manifestazione organizzata da Grillo in un Circo Massimo gremito.