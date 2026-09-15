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FdI ridicolizza Corrado Formigli: "Adoro", "No". Il fotomontaggio che lo fa impazzire

martedì 15 settembre 2026
FdI ridicolizza Corrado Formigli: "Adoro", "No". Il fotomontaggio che lo fa impazzire

1' di lettura

Giusto una manciata di giorni, dal retropalco di Bari, dove FdI aveva celebrato il governo più longevo nella storia della Repubblica italiana, quello guidato da Giorgia Meloni, erano arrivate delle immagini curiosi, dissacranti, per quanto figlie di un copione visto e rivisto.

Un inviato di PiazzaPulita, in vista della ripartenza del programma condotto da Corrado Formigli su La7, incalzava Meloni chiedendole se "verrà a PiazzaPulita?". Come è noto, il premier da tempo ha scelto di disertare quello studio, il plotone d'esecuzione rosso, trasmissione a senso unico se ce ne è una. Alla domanda dell'inviata di Formigli, girandosi, Meloni rispose: "Adoro". Dunque l'inviata ripete la domanda e a quel punto Meloni taglia corto: "No".

Un video che ha fatto rapidamente il giro dei social, rilanciato in primis dall'account di PiazzaPulita. E ora, quel che è accaduto a Bari, viene ripreso in chiave ironica dal profilo X di Atreju, la kermesse annuale di Fratelli d'Italia. Nel post viene proposto un fotomontaggio di Formigli, a corredo il testo: "#Piazzapulita. Literally. Ci vediamo da giovedì 17, sempre su La7". Ma la parte più divertente è l'immagine: un presunto Formigli che scrive su una lavagna "adoro" e "no", le due risposte con cui Meloni ha liquidato la trasmissione. A completare il quadro, il commento del profilo di Atreju: "La risposta è sempre la stessa: no". Con buona pace di Formigli e compagnia cantante...

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