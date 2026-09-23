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Il sondaggio Porta a porta: Meloni non si ferma più Clamoroso: quanto perde Vannacci

mercoledì 23 settembre 2026
Il sondaggio Porta a porta: Meloni non si ferma più Clamoroso: quanto perde Vannacci

1' di lettura

A pochi mesi dalle politiche tutto può ancora cambiare. Le maggiori incognite riguardano il centrosinistra, dove mancano un candidato premier, un programma comune e una linea univoca sulla politica estera, tra mille voci discordanti e continui incidenti di percorso. Nel “campo largo” regna grande confusione, con il derby tra Elly Schlein e Giuseppe Conte sulle primarie per scegliere l’anti-Meloni che ancora non si trova.Se si votasse oggi Fratelli d’Italia resterebbe stabilmente il primo partito, staccando di quasi otto punti il Pd.

Secondo l’ultimo sondaggio dell’Istituto Noto per Porta a Porta, il partito della premier Giorgia Meloni cresce di misura e arriva al 27,7% (+0,2% rispetto all’8 settembre). Seguono il Partito Democratico al 20% (+0,5%) e il Movimento 5 Stelle al 12,5% (+0,3%). Forza Italia resta ferma al 7%, mentre la Lega di Matteo Salvini sale al 6% (+0,5%).

Perde terreno invece Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che scende al 7% (-1 punto in due settimane). Non una buona notizia per il generale, i cui ultimi interventi più da influencer che da politico sembrano non aver convinto gli elettori. Sul fronte progressista Alleanza Verdi e Sinistra sale al 6% (+0,5%), Azione di Carlo Calenda scende al 4,5% (-0,5%) e Italia Viva di Matteo Renzi continua a calare all’1,9% (-0,1%). Stabili Noi Moderati (1,5%), Progetto Civico (1,3%) e +Europa (1%).Le due coalizioni sono quasi appaiate: il centrodestra raggiunge il 42,2% (+0,7%), mentre il campo largo, solo se riuscisse a tenere tutti insieme (compresi Italia Viva e +Europa), toccherebbe il 42,7%.

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