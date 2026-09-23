Giorgia Meloni alla Milano Fashion Week: con chi è seduta al tavolo, un trionfo mondano

"Ho pensato che fosse particolarmente giusto quest'anno, in un momento che non è facile per il comparto, che però continua a darci grandi risultati, dare un segnale anche fisico di presenza e di vicinanza, non solamente con i provvedimenti, non solamente con le risorse". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano, intercettata dai cronisti e per diversi minuti i fotografi che stanno seguendo la Milano Fashion Week, uno degli eventi più attesi al mondo nell'universo dell'alta moda, sono tutti per lei.

"Avrete visto i 100 milioni per incentivare gli investimenti. L'ultimo di tante cose che stiamo facendo, però anche esserci fisicamente penso che sia un modo bello di dire grazie al settore per quello che fa, per la nostra economia, per la nostra forza, per la nostra rappresentazione nel mondo e anche per dire che il governo c'è", ha sottolineato la premier.

Meloni siede al tavolo con i protagonisti della moda e dell'economia internazionale alla cena organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Con lei al tavolo, tra gli altri, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente di Cnmi Carlo Capasa. Al tavolo anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman Fertitta, l'amministratore delegato di Kering Luca de Meo, l'ad di Dolce&Gabbana Alfonso Dolce, Frédéric Arnault di LVMH, Diego Della Valle di Tod's, il patron di Otb Renzo Rosso, Remo Ruffini di Moncler, la Global Editorial Director di Vogue Anna Wintour, il ceo del gruppo Prada Andrea Guerra, Gildo Zegna e Brunello Cucinelli.

Con indosso un completo nero di raso e camicetta bianca firmati Ermanno Scervino, la premier al suo arrivo nel cortile del museo ha salutato la stilista Alberta Ferretti, Cucinelli, Ruffini, Rosso e altri imprenditori. L'ultimo presidente del Consiglio a partecipare alla Fashion Week milanese era stato Matteo Renzi, nel 2016, quando fu proprio l'ex premier a inaugurare ufficialmente la settimana della moda.

Per l'occasione anche la tavola celebra l'eccellenza italiana. A firmare il menu è Da Vittorio, storico ristorante tre Stelle Michelin della famiglia Cerea. Si comincia con una terrina di melanzane con caprino e salsa al basilico, accompagnata dal Franciacorta Brut Cuvée Royale di Marchesi Antinori Tenuta Montenisa. Per la portata principale arrivano invece i Paccheri alla Vittorio, preparati e serviti live, abbinati al Franciacorta Extra Brut Cuvée Prestige Edizione 47 di Ca' del Bosco. Al centro del tavolo, la piccola pasticceria. Durante la cena vengono inoltre serviti il lievitato di stagione e cannoncini riempiti al momento, oltre ad acqua minerale naturale e gassata e caffè. Un menu nel segno della cucina italiana, con alcuni dei prodotti e delle preparazioni simbolo di Da Vittorio.