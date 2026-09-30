"Operato di tumore": Dibba svela il suo dramma in tv

Sette giorni dopo la prima apparizione in tv, in video-collegamento, Alessandro Di Battista è tornato ospite a Di Martedì, condotto da Giovanni Floris su La7. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle ha rivelato in diretta tv la sua malattia. «Ogni giorno sto meglio, oggi sono andato al mare e mi sono goduto un pranzo in spiaggia», inizia il racconto, «a Cuba, dove mi trovavo per fare alcuni reportage, mi sono sentito male. Mi hanno trovato un edema nella testa, ho un tumore che mi hanno asportato quasi interamente. I medici cubani mi hanno salvato la vita con apparecchiature che non vedevo da 20 anni. Non voglio fare il combattente, ma affronto la cosa con spirito positivo come è nella mia natura». Dopo le cure iniziali all’ospedale Hermanos Ameijeiras di L’Avana, Di Battista è rientrato in Italia con un volo sanitario ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, prima di essere dimesso a metà settembre per proseguire la convalescenza a casa.

Ieri in tv ha confermato che adesso dovrà affrontare un percorso di terapie mirate. Giovanni Floris gli domanda se si candiderà alle prossime elezioni, ma la risposta è no: «Devo pensare ad altro, a curarmi». «Stavo combattendo tra la vita e la morte e leggevo tutto il caos sul volo di Stato: sono tornato con un volo sanitario pagato dalla mia assicurazione, ma tutte le polemiche sono state indegne così come i bollettini sanitari inventati; dai giornali ho scoperto di essere uscito da un coma nel quale non sono mai entrato. Meloni sì è comportata bene con me e tutti i membri del governo mi hanno espresso solidarietà: lei però mi ha chiamato dicendomi di lasciar perdere le polemiche oscene sul volo».

Di Battista è tornato anche sulla sua esperienza a Cuba, dove si era recato per raccontare le conseguenze del blocco statunitense. «La sanità cubana è un’eccellenza e io non dimenticherò mai tutto quello che Cuba ha fatto per me», ha scritto, attribuendone la responsabilità alle politiche degli Stati Uniti: dopo l’invasione della Baia dei Porci, ha attaccato, «gli Usa continuano a comportarsi come dei mafiosi e a strangolare il popolo cubano».