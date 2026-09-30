"Meloni vada a casa": la figuraccia di Conte, ecco come gli rispondono

Con un post su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è complimentata con Fabio Roscioli per il risultato elettorale alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio uninominale Reggio Calabria-Locri: "Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori". Complimenti rilanciati anche dal Sole 24 Ore.

E con un post su Facebook, invece, Fratelli d’Italia ci ha tenuto a ribadire la vacuità delle previsioni di Giuseppe Conte, leader del M5S, che aveva tuonato: "Meloni vada a casa". Scrive, invece, il partito di maggioranza: “Conte, prendine atto e resta a casa”.

La sinistra, addirittura, pur di far perdere Giorgia Meloni aveva fatto il tifo per il generale Vannacci, ignorando i sondaggi che lo davano in frenata e sminuendo ora il fatto che in Calabria lui abbia perso. Il leader pentastellato aveva ritenuto le suppletive un test solo per gli equilibri interni al centrodestra, soprattutto per la presenza di Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che, alla fine, ha preso solo il 10,94% delle preferenze. I cittadini, nei commenti, danno prova di sostegno alla Meloni. C’è chi scrive: “La paura di Conte incalza, sempre di più, più postate e più perdete consensi. Conte vai a casa, non ti vogliamo”.

Un altro utente, invece, scrive: “La premier va dove dicono gli italiani e non dove dici tu…”. Un altro ancora, infine, sposta l’asse da Reggio Calabria a Milano: “Ora un candidato vincente per Milano, 15 anni di ‘compagni’ hanno distrutto la città”. Le critiche sono multiple: “Conte probabilmente non hai ancora capito, come tanti del tuo gregge, che al governo ci sta lei da quattro anni”. E ancora: “Parla del tuo programma politico. Non sai dire altro ‘mandiamo la Meloni a casa’, si ferma qua il tuo programma politico, santi numi”.