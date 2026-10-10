Pd e M5S calano nei sondaggi Meloni sale al 27,5%: è in testa Vannacci? Scende ancora

Come ogni giovedì a Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, è stato presentato il sondaggio realizzato da Renato Mannheimer. E, ancora una volta, è una bella doccia gelata per la sinistra. Fratelli d’Italia, infatti, resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. Non solo. Giorgia Meloni guadagna lo 0,4% e si piazza così al 27,5%. Brutte notizie per il campo largo. Scendono sia il Pd sia il M5s, entrambi dello 0,2%. Il Partito democratico crolla al 20,3%; il Movimento Cinque Stelle al 12,6%. Poi c’è Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che continua nel suo trend negativo. La formazione politica guidata dall’ex generale perde lo 0,4% e cala così al 7,6%. Forza Italia è stabile al 7,4%, Alleanza Verdi e Sinistra guadagna lo 0,1% e si piazza così al 6,5% e la Lega di Matteo Salvini conquista lo 0,2% e in questo modo si attesta al 5,7%. Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati “minori”, in testa troviamo Azione che è stabile al 3,2%, così come Italia Viva al 2,2%. Infine troviamo Più Europa, che guadagna lo 0,1% e sale così all’1,8% e Noi Moderati, che conquista lo 0,1% e si attesta così all’1,1%. Le due “super medie” degli altri istituti di ricerca confermano in parte, soprattutto per quanto riguarda Fratelli d’Italia e Pd, questa tendenza.

Secondo l’analisi di BiDiMedia, Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione, crescendo di 2 decimi al 26,9%. Il Partito democratico, invece, cala di 8 decimi al 20,3%, mentre il Movimento 5 Stelle cresce di 4 decimi al 12,9%. Le altre liste del centrodestra vedono Forza Italia in calo di 2 decimi al 7,3% e la Lega stabile al 5,6%, con Noi Moderati in crescita di un decimo all’1,2%. Per effetto di queste variazioni, il centrodestra cresce di 0,1 punti e sale al 41,0% delle intenzioni di voto, mentre il Campo largo per effetto della discesa del Pd cala di 0,5 punti al 43,5%, con Alleanza Verdi e Sinistra in calo di un decimo al 6,4%, Italia Viva in calo di un decimo al 2,3% e + Europa in crescita di un decimo all’1,6%. Fuori dalle coalizioni principali, Futuro Nazionale cresce di un decimo e sale al 7,8%, superando Forza Italia e portandosi al quarto posto. A seguire Azione, in crescita di 4 decimi al 3,3%. In precedenza era stata la “super media” di You- Trend a certificare la buona salute di FdI e il momento negativo del Pd: il partito della premier si era confermato in testa con il 26,8%, in crescita di 0,2 punti rispetto alla rilevazione precedente, del 17 settembre. Il Partito democratico, invece, era rimasto sì al secondo posto, ma perdendo terreno: era sceso al 20,4% (-0,7%), la variazione più ampia della rilevazione, e il distacco da FdI era salito a 6,4 punti percentuali.