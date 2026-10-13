Ancona, la consigliera paragona Gaza alla riviera romagnola. Il Pd subito insorge

La consigliera comunale di Fratelli d’Italia ad Ancona, Maria Grazia De Angelis, ha suscitato forti polemiche durante il dibattito in Consiglio comunale con una dichiarazione sulla situazione nella Striscia di Gaza. Le parole sono state pronunciate durante la discussione di una mozione, presentata dalla stessa consigliera, per difendere i cristiani dalle persecuzioni e dalle stragi nel mondo.

"In confronto ad alcune parti del mondo, dove i cristiani sono perseguitati, Gaza somiglia a una spiaggia della riviera romagnola". L’affermazione ha provocato la protesta dei consiglieri delle opposizioni di centrosinistra, che hanno deciso di abbandonare l’aula prima della votazione, seguendo da fuori il resto della discussione. La mozione è stata comunque approvata a maggioranza, con 19 voti favorevoli, un astenuto e nessun voto contrario. Dura la reazione dei rappresentanti del Partito Democratico, che hanno condannato le parole della consigliera, definendole "parole inaccettabili e sconcertanti".

I consiglieri dem hanno inoltre aggiunto: "Parole vergognose, che mortificano e umiliano l'istituzione del Consiglio comunale e offendono in modo intollerabile le sofferenze e il dramma della popolazione di Gaza". La vicenda ha acceso il confronto politico cittadino, trasformando la discussione su una mozione dedicata alla tutela dei cristiani perseguitati in una polemica sulle parole utilizzate per parlare di ciò che accade in Medio Oriente.