Il governo fa 4 anni? Meloni festeggia con 3 colpi che asfaltano la sinistra

Il 22 ottobre 2026 il governo guidato da Giorgia Meloni celebra quattro anni dall’insediamento, diventando, secondo Palazzo Chigi, il primo Esecutivo nella storia della Repubblica italiana a raggiungere questo traguardo. Per l’occasione, il governo ha pubblicato un documento di 71 pagine che riassume i principali risultati e provvedimenti adottati dal 2022.

Tra i risultati evidenziati spicca il mercato del lavoro: secondo i dati riportati nel documento, sono stati creati 1,4 milioni di posti di lavoro stabili, gli occupati hanno raggiunto quota 24,4 milioni e il tasso di disoccupazione è sceso dall’8,1% del 2022 al 5,6% del 2026. Tra le misure adottate figurano incentivi alle assunzioni, agevolazioni fiscali per le imprese e la sostituzione del Reddito di cittadinanza con l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro.

Sul fronte economico, Palazzo Chigi sottolinea il miglioramento dello spread, passato da 236 a 109 punti, e rivendica 140 miliardi di euro di tasse tagliate a famiglie e imprese. Tra gli interventi citati figurano inoltre il Piano casa da 10 miliardi, il Piano Mattei per l’Africa, le misure a sostegno della natalità e gli investimenti legati al PNRR.

Ampio spazio è dedicato alla sicurezza: il governo segnala 46mila assunzioni nelle Forze di polizia, una riduzione del 70% degli sbarchi e un aumento del 55% dei rimpatri. Vengono inoltre evidenziati i risultati nella lotta alla mafia, con 161 latitanti catturati e oltre 22mila beni confiscati.

Il documento ripercorre anche gli interventi in sanità, agricoltura, istruzione, giustizia e transizione digitale. Palazzo Chigi presenta così il bilancio di quattro anni di governo, rivendicando stabilità, crescita e riforme, con l'obiettivo dichiarato di proseguire l'attuazione del programma elettorale.