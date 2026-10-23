"Cialtroni": la sinistra vomita insulti? Borgia li asfalta con questo video

Scontro in Consiglio regionale del Veneto durante le dichiarazioni di voto sulla legge sul ricordo delle foibe. Tra gli ultimi a prendere la parola il capogruppo di Avs Carlo Cunegato, l'unico a votare contro alla legge che, replicando ad alcuni precedenti interventi, si è rivolto al capogruppo di FdI Claudio Borgia: "Qua si sta negando la responsabilità del fascismo, da parte di uno che sta in un partito neofascista".

Per Cunegato "volete raccontare le foibe dicendo che il fascismo non ha nessuna responsabilità sulla vicenda storica", mentre "il fascismo ha una piena responsabilità in questa storia visto che ha creato il razzismo antislavo ed è responsabile dell'occupazione della Jugoslavia che ha fatto 1,2 milioni di morti". Al termine dell'intervento ha preso la parola Enoch Soranzo, vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente di FdI: "Ha attribuito a una forza politica la dicitura 'neofascista'. È a verbale, chi si sente offeso reagirà di conseguenza". Poi ha replicato direttamente Borgia: Cunegato, ha detto, "non è al bar, ma in un'assemblea legislativa" e "ha dato del neofascista al partito che oggi esprime il presidente del Consiglio". Per questo, ha aggiunto, "chiedo che vengano presi provvedimenti, perché è come se avesse dichiarato che il 30% degli elettori italiani è neofascista". La seduta è stata sospesa per alcuni minuti prima dell'approvazione finale, mentre eventuali misure verso Cunegato saranno valutate dall'ufficio di presidenza.

Lo scontro è però proseguito sui social con Borgia che ha smascherato gli odiatori rossi con un reel: "Sono fascisti, c***i, ignoranti e cialtroni". Questo è il livello degli insulti comparsi sotto il posto del consigliere regionale Carlo Cunegato di AvS. Ecco il vero volto di quelli che si professano democratici, degli antifascisti militanti che predicano rispetto e tolleranza, ma che poi ricorrono alle offese personali.Io ho le spalle larghe, non mi faccio intimidire e non saranno certo questi attacchi a fermarmi. Ma c'è qualcosa di ancora più grave. In consiglio regionale stavamo discutendo una legge per custodire e tramandare il ricordo della tragedia delle foibe. Nessuno voleva trasformare quella discussione in uno scontro ideologico. Oppure qualcuno ha scelto proprio quella strada, trasformando un momento dedicato al ricordo in un'occasione di contrapposizione politica. Da Cunegato avrei voluto sentire parole chiare di condanna per i massacri e per i loro responsabili. Invece nel suo intervento ha scelto di definire Fratelli d'Italia un partito neofascista, tornando poi sui social a chiamarci fascisti. E allora voglio dire una cosa. Continui pure con il suo odio e con i suoi attacchi.Noi abbiamo scelto un'altra strada. Di fronte a chi ancora oggi nelle piazze nega la tragedia delle foglie, insulta la memoria delle vittime o giustifica i loro carnefici, noi abbiamo scelto di far prevalere il ricordo e l'amore per i nostri connazionali assassinati dai partigiani comunisti titini. E lo abbiamo fatto con una legge. Il Veneto ricorda. E grazie a questa legge anche le nuove generazioni di Veneti potranno conoscere e ricordare questa tragedia della nostra storia nazionale".