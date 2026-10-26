Elly Schlein, piano Pd per liberarsi di lei: "Dove potremmo mandarla dopo il voto"

Si accelera. La prossima settimana ci sarà il primo incontro tra leader sul programma. Lo hanno stabilito, durante una telefonata, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, dopo che su Repubblica Bonelli aveva detto di «aver perso la pazienza», invitando la segretaria del Pd e il leader del M5S a darsi una mossa. E il resposabile organizzativo del Pd, Igor Taruffi, intervenendo a Montepulciano all’iniziativa “Pronti per l’alternativa”, per la prima volta ha indicato alcune scadenze: «Entro l’anno un programma va chiuso, all’inizio dell’anno prossimo vanno fatte le primarie», quindi ha ribadito il no alle larghe intese («Noi torneremo al governo solo se vinceremo le elezioni e con la nostra coalizione»).

Un lieto fine dopo che la giornata era iniziata piuttosto male, a causa di un retroscena del Corriere della Sera, a firma di Francesco Verderami, secondo cui Conte sarebbe disponibile a un passo indietro rispetto alle primarie, in favore di un nome di «mediazione» tra lui e Schlein. «Non per interesse personale», era il virgolettato attribuito al leader del M5S, ma «perché con Elly Schlein non si vince». Un’offerta che Conte, giorni fa, aveva raccontato di aver fatto alla stessa segretaria, salvo ricevere un inequivocabile «no grazie», motivo per cui la possibilità era stata accantonata.

Subito arriva la smentita del M5S. «Ricostruzioni fuorvianti», «parole e propositi destituiti di fondamento». «Come ha più volte ribadito il presidente Conte nelle ultime settimane, in piena trasparenza, le primarie si faranno e si faranno quanto prima, subito dopo il programma», si legge ancora nella nota.