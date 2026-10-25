Salvini confermato segretario della Lega: bordate a giornalisti, Schlein, Fornero e Vannacci

Via al Matteo IV: il congresso straordinario della Lega ha confermato Matteo Salvini segretario per la quarta volta consecutiva, con 465 voti a favore contro i 146 per l'unico sfidante, Massimo Garavaglia. L'asticella fissata per il "livello di guardia del dissenso interno" era il 30% ed è rimasta ben lontana: Salvini infatti ha raggiunto il 76% dei voti, contro il 24% di Garavaglia che proponeva una Lega "popolana ma non populista", "oltre la sinistra nel sociale" e guidata in modo collegiale. I delegati registrati al voto erano 614 sui 707 aventi diritto, hanno votato in 611.

L'ATTACCO AI GIORNALISTI - Salvini ha aperto il suo intervento con parole durissime contro i giornalisti, accusati di soffiare sul fuoco delle polemiche con l'obiettivo di danneggiare la Lega. "Ho chiesto io agli organizzatori di lasciarli al piano di sotto", spiega dal palco riguardo alla decisione di tenere i cronisti separati dalla platea. Quindi li definisce "servi che anche oggi stanno scrivendo c***te". Una scelta presa, sostiene, per tutelare delegati e militanti, "che non meritano di essere circondati da certa gente che non è qui per raccontare la Lega". Il segretario, che ricorda di essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti, insiste: "La stampa non ci ha mai aiutato e non lo farà adesso". E aggiunge: "Da 40 anni cercano di stroncare la Lega e chiunque gli dia spazio non aiuta la Lega". L'attacco arriva mentre Salvini spiega di aver voluto affidare alla propria comunità la scelta sul suo futuro: "Ho deciso di chiederlo alla mia comunità se altri anni di sacrificio meritano di essere fatti, lo chiedo a voi oggi qua, non sui giornali". Poi il richiamo interno: "Non si aiuta la Lega con le interviste, con i libri, con la polemica o un post su Facebook. Qui si aiuta la Lega".

STOP ALLE ARMI A KIEV - Dal punto di vista programmatico, la promessa più importante di Salvini è quella su Kiev. "Se mi risceglierete avrò il mandato di andare in Consiglio dei ministri a portare la posizione chiara della Lega: non si può continuare a mandare soldi e armi all'Ucraina. Anche perché non vorrei che una parte di questi soldi fosse finita in tasca a qualche funzionario corrotto vicino a Zelensky. Chiedo la votazione di questa mozione, alzi la mano chi ritiene che io abbia questo mandato".

LA SQUADRA E MATTEO - Serve "la squadra ma spesso un capo la galera la rischia da solo", risponde poi indirettamente a Garavaglia. "Faccio io un passo indietro, personalismo? Chi mi conosce lo sa, mi metto in prima fila quando c'è da combattere, in ultima quando c'è da andare a incassare un ringraziamento. Segreteria politica, revisione dello statuto, coordinamento delle segreterie regionali, e anche il simbolo anche perché ce lo chiedeva la legge elettorale. Candideremo tutte le persone che meritano di essere candidate e verranno eletti coloro che hanno più consensi tra i militanti e degli elettori e dei cittadini. Candideremo i parlamentari uscenti, attingeremo dal meglio dei consiglieri regionali, dai sindaci, dai territori, il meglio. Chi arriverà un metro davanti agli altri avrà l'onore e l'onore".

NUOVO SIMBOLO, SENZA NOME - Nel suo intervento dal palco Salvini ha quindi proposto un nuovo simbolo del partito, privo di riferimenti al nome del premier, come previsto dalla nuova legge elettorale votata dal governo Meloni. Si tratta di un vecchio simbolo proposto dal fondatore del partito Umberto Bossi nel 1994, attualizzato. Su sfondo bianco si legge "Lega Italia federale", con il nome del partito in blu, Italia in giallo e federale in bianco. Immancabile il simbolo stilizzato in blu di Alberto da Giussano. "Se mi darete il mandato per i prossimi 4 anni proporrò al federale un'idea che era già nella storia della Lega, federale ma senza escludere. Ho recuperato un simbolo di Bossi proposto nel 1994 sia per le europee che per alcune elezioni - ha spiegato Salvini -. Ora per il 2026, per una Lega nuova, protagonista in Italia e in Europa, avanzo una proposta senza Salvini ma con Salvini. 'Lega Italia federale'. Tiene insieme passato, presente, futuro, siamo la Lega, siamo guerrieri, se serve da soli contro tutti, Davide contro Golia".

SMONTARE LA FORNERO - "Quota 100 non è stato un capriccio, ha restituito il diritto alla vita dopo una vita di lavoro a mezzo milione di italiani, al nord, centro e sud. E' la priorità della Lega in questa legge di bilancio visto che siamo popolani, è smontare la legge Fornero e lasciare la possibilità di andare in pensione a 64 anni a chi riterrà di andarci". Salvini ha poi evidenziato la necessità di tornare a rappresentare le partite Iva con misure come la "flat tax. Torniamo a parlare alle partite Iva. Questa domenica 2 milioni di partite Iva pagano solo il 15 per cento di tasse senza burocrazia grazie alla Lega. Andiamo a raccontalo invece di andare a begare sui giornali".

ATTACCO ALLA SINISTRA - Salvini ha poi concluso con un attacco alla sinistra: "Purtroppo non c'è più la sinistra di Berlinguer e Gramsci, siamo passati da Berlinguer a Schlein, dai diritti degli operai ai capricci dei radical chic del centro storico". Con il nuovo simbolo si sottolinea come la Lega sia per "una battaglia da nord a sud, federale per tenere insieme tutte le splendide anime di questo congresso. Vi voglio bene, siete la mia famiglia". "La sinistra non vuole milioni di immigrati perché è buona. La sinistra vuole milioni di immigrati perché vuole gli schiavi e vuole i sottopagati che gli portano il sushi a casa".

STILETTATA A VANNACCI - E ce n'è anche per Roberto Vannacci, che pochi mesi fa ha lasciato la Lega per fondare Futuro Nazionale. "La differenza tra noi e Vannacci? Qualcuno chiacchiera, noi le cose le facciamo, i problemi li risolviamo".