Meloni al forum di "Moneta": "Con la manovra manteniamo gli impegni facendo quadrare i conti"

"Siamo in dirittura d'arrivo sulla legge di bilancio che vorremmo fare approdare domani in Consiglio dei ministri" con "l'obiettivo di fare quadrare i conti e mantenere gli impegni presi, continuare sulle priorità che ci siamo dati in questi anni e che accompagneranno anche questa" manovra. A dirlo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Forum economico Moneta. "Il tema dei salari, la difesa del potere d'acquisto attenzione al ceto medio alle imprese che investono e assumono, l'attenzione che va dedicata al tema del costo dell'energia, la sanità, la famiglia, i giovani saranno un focus della legge di bilancio".

E ancora: "Cercheremo come sempre di fare del nostro meglio, di essere all'altezza delle aspettative, pur con delle risorse che sono come sappiamo limitate. E speriamo che qualcuno racconti il lavoro serio e responsabile e anche molto complesso che c'è dietro manovre come questa, in una nazione nella quale diciamoci che molto spesso sembra che la polemica abbia molto più spazio di quanto non abbiano invece le soluzioni che si cerca di dare ai cittadini".

Infine ha aggiunto: "Molto spesso, in Italia, sembra che la polemica abbia molto più spazio delle soluzioni che si cerca di dare ai cittadini. Il lavoro che la redazione di 'Moneta' sta facendo e' molto prezioso. In un tempo in cui la carta stampata non se la passa benissimo, avviare questa iniziativa editoriale richiede grande coraggio - ha aggiunto la premier -. L'economia decide la tua vita, comprendere l'economia e' un altro modo di essere liberi e chi la racconta fa un servizio ai cittadini, ai risparmiatori, alle imprese e alla politica".