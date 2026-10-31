Siher dopo il carcere va subito in piazza. Lucano lo lancia con Avs: Fratoianni per ora frena

Il motivo per cui in Italia non esistono più le sezioni politiche lo spiega benissimo Alleanza Verdi-Sinistra. Perché scomodarsi con anni di trafila militante sui territori quando ci sono loro che offrono carriere da parlamentari semplicemente grazie al sospetto di reati gravi? Dopo Aboubakar Soumahoro, Ilaria Salis e Mimmo Lucano, a proseguire la tradizione rischia di essere il futuro onorevole Youssef Siher. Solo il suono mette i brividi. Fino a mercoledì, giorno della scarcerazione dell'attivista pro-Pal, sembrava una battuta. Fin troppo comoda. Oggi è diventata un’ipotesi concreta. Colpa nostra che ne stavamo ancora ridendo e invece loro ci stavano pensando davvero.

Proprio Lucano ieri sulle colonne del quotidiano il Foglio ha pensato bene di prendere la nostra battuta e passarla alle risorse umane di Avs: «Sarebbe bello se candidasse Siher. Sarebbe un simbolo. Mi piacerebbe averlo come collega». Nel curriculum del fondatore del Movimento 17 ottobre Lucano non è che abbia notato troppo l’indagine, tuttora in corso, per istigazione a delinquere con l’aggravante di terrorismo e sovversione, bensì che Siher gli pare sia «un bravo ragazzo, uno studioso, un politologo». Referenze impeccabili, manca soltanto «automunito». Quindi il verdetto: «In Parlamento farebbe sfigurare tanti colleghi di centrodestra». Quelli senza segnalazioni da parte dei servizi segreti di sicuro, ché per Avs mica la fedina pulita fa punteggio. Insomma, Soumahoro, Salis, Lucano e ora Siher, pur con storie differenti, presentano uno schema ormai riconoscibile: facce costruite attorno a battaglie ideologiche ai limiti della legalità e ben oltre l’anti-italianità.

Il segretario del partito però, Nicola Fratoianni, per ora preferisce tenere nella bustina la figurina di Siher. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, risponde così: «Non sono d’accordo. Dal punto di vista politico le cose che dice sono molto lontane da quello che penso io». Sfido io, l’italo-marocchino parlerà pure 4 lingue, ma lodava la mattanza del 7 ottobre sotto un post di Matteo Salvini e l’assassinio di un militare italo-israeliano sotto quello di Antonio Tajani. Vogliamo farlo ministro della Difesa?

Fratoianni comunque precisa che «le accuse che gli erano state mosse erano inconsistenti». Tutto ancora da vedere. Quindi, pure questa difesa a priori qualche spiraglio dal punto di vista rappresentativo lo lascia eccome. Ora che è diventato un martire delle piazze, un influencer seguitissimo sui social e un possibile agitatore politico gradito ai Lucano di turno, chissà che non possa finire per essere invocato come rappresentante politico dalle più violente frange pro-Pal. Quelle che oltre a spaccare le vetrine di Sephora muovono pure voti.

Intanto, in barba al basso profilo, Siher è già tornato in piazza, al corteo Usb di Brescia, dov’è stato pizzicato dal quotidiano Il Giornale tra collettivi e sigle dei centri sociali. Dopo essere stato riconosciuto si sarebbe allontanato a passo spedito, entrando in un negozio di telefonia senza curarsi di rispondere alle domande. Ottima mossa da tirocinante comunista: scansare le domande in pubblico in attesa di presentare interrogazioni nelle Aule.

Ma che se ne stia a spasso tra i possibili focolai di disordine è proprio così normale? E il terribile “Stato di polizia” preconizzato dalla sinistra quale sarebbe? Nell’Italia meloniana dovrebbe essere già calata la scure della repressione da un bel pezzo. Invece la cronaca racconta di un fondamentalista scarcerato da un giudice, un eurodeputato che lo vorrebbe come collega e lui che un minuto dopo essere uscito da San Vittore si presenta con nonchalance nelle piazze che è sospettato di fomentare. Dev'essere la dittatura più pazza del mondo. Ora però basta davvero con la satira. Perché quando a noialtri una cosa sembra tratta da una barzelletta, la sinistra la sta già trasformando in un’idea.