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Il crollo che fa volare il centrodestra: il sondaggio ribalta lo scenario per il voto

domenica 1 novembre 2026
Il crollo che fa volare il centrodestra: il sondaggio ribalta lo scenario per il voto

1' di lettura

Le ultime rilevazioni sui sondaggi politici mostrano un riavvicinamento tra centrodestra e centrosinistra, dopo un periodo in cui il campo largo sembrava avere un vantaggio più netto. A favorire la ripresa della maggioranza sarebbe soprattutto il calo di Futuro nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, che perde consensi a vantaggio delle forze del centrodestra.

Fratelli d'Italia, come attesta il sondaggio di Termometro Politico, si conferma primo partito con il 28,1%, guadagnando lo 0,3% rispetto alla settimana precedente e tornando sopra la soglia del 28%. Cresce anche Forza Italia, che raggiunge il 7,5% (+0,2%), superando Futuro nazionale, sceso al 7,1% dopo una perdita di quattro decimi. In ripresa anche la Lega di Matteo Salvini, che sale al 5,6% (+0,2%), riducendo la distanza dal partito di Vannacci. Noi Moderati si attesta all'1%.

Nel centrosinistra il Partito democratico recupera terreno, raggiungendo il 20,8%, con una crescita rispetto alla settimana precedente. Il Movimento 5 Stelle, invece, perde due decimi e scende al 12,5%. Alleanza Verdi-Sinistra registra il 6,3% (-0,1%), mentre Italia Viva si ferma al 2,4% (-0,1%) e +Europa all'1,6%.

Fuori dalle coalizioni, Azione di Carlo Calenda cresce leggermente, arrivando al 2,9%. Sul fronte delle alleanze, dopo l'intesa tra i leader di Pd, M5S e Avs, si avvicina l'avvio delle trattative per definire un programma comune. Tra le ipotesi sul tavolo c'è anche l'organizzazione delle primarie a febbraio.

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