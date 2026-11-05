Le Consulte studentesche contro chi devasta le scuole. L'incontro con il ministro Valditara: "Aperto e costruttivo"

Un confronto chiaro e con obiettivi comuni. "L'incontro avuto ieri con i rappresentanti delle Consulte studentesche è stato aperto e costruttivo. Mi sono state presentate le principali questioni che interessano gli studenti italiani, a iniziare dall'edilizia scolastica. Ho ribadito la volontà di rafforzare il ruolo delle Consulte, affinché possano rappresentare sempre più efficacemente le istanze degli studenti e contribuire alle scelte che riguardano il loro futuro. Ho inoltre chiesto ai rappresentanti di segnalare le situazioni di maggiore criticità degli edifici scolastici, per individuare insieme le priorità di intervento. Vi è stata una comune condanna di ogni forma di violenza e di illegalità, come ribadito dal portavoce nazionale Di Micco al termine dell'incontro. Il dialogo con le rappresentanze democraticamente elette è la strada per affrontare concretamente i problemi della scuola. La politica dell'ascolto, del dialogo costruttivo e del rispetto reciproco è la via maestra per individuare soluzioni positive", ha affermato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al termine dell'incontro con le Consulte studentesche. E proprio le Consulte hanno voluto sottolineare le proprie istanze in questo momento così caldo:

"Manifestare pacificamente è un diritto, distruggere, devastare e occupare no. Non possiamo tollerare atteggiamenti di pochi violenti e facinorosi che, tramite mezzi antidemocratici, cercano di far valere le proprie idee. Le Consulte Studentesche si mettono a disposizione della stragrande maggioranza di studenti che, pacificamente credendo nella rappresentanza eletta, presentano le proprie istanze, cercando di portarle al cospetto dei tavoli ministeriali. In questo modo, il Ministero potrà garantirci soluzioni concrete e reali, come quelle annunciate nel corso dell’incontro in materia di edilizia scolastica e un nuovo protocollo d’intesa per portare l’educazione finanziaria nelle scuole. È necessario stimolare questo dialogo istituzionale che, grazie alle costanti interlocuzioni con il Ministro Giuseppe Valditara, ha portato le Consulte a partecipare alla stesura delle Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei", ha affermato in una nota Alessandro Di Micco, Portavoce Nazionale delle Consulte Studentesche.