Altieri rinuncia all’Anac: “Grazie a Meloni, Salvini e Tajani, ma ritiro la la mia disponibilità”

Monta la polemica politica sulla nomina deliberata ieri in Cdm di Trifone Altieri, detto Nuccio, a presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), e alla fine arriva il ritiro della candidatura. Se da un lato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva tirato dritto affermando che "era nelle nostre competenze farlo", dall'altro l'opposizione ha attaccato in maniera compatta criticando l'indicazione del leghista perché "contraria alla legge" e inviando una lettera ufficiale proprio alla premier con la richiesta "di ritirare subito" la designazione, aggiungendo che non offriranno "alcun consenso a candidature che non rispondano ai massimi criteri di indipendenza e imparzialità". Nella missiva firmata da Pd, M5s, Avs, Iv, + Eu e Azione si chiedeva inoltre di "avviare un confronto istituzionale trasparente per individuare una figura di alto e indiscusso profilo istituzionale, a tutela della legalità e della trasparenza del Paese".

Alla fine, da palazzo Chigi, come riporta LaPresse, si prende atto del ritiro della candidatura dell'onorevole Trifone Altieri alla presidenza dell'Anac e, come riferiscono fonti di governo, lo si "ringrazia per la disponibilità, apprezzando le valutazioni di opportunità politica che hanno portato a tale decisione". In serata fonti dell'esecutivo avevano fatto sapere di aver adottato la delibera di proposta della candidatura di Altieri "dopo aver preventivamente valutato e ritenuto insussistenti eventuali profili di incompatibilità", prima che arrivasse il ritiro della candidatura. E, "prima di procedere, sono stati informati per le vie brevi i due principali partiti di opposizione, senza che da parte loro siano state manifestate contrarietà o riserve".