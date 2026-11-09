Piazzapulita, Formigli intervista Schlein, Conte e Fratoianni. Ma il vero leader della sinistra è Floris

A Piazzapulita, su La7, Corrado Formigli si gioca tutti gli assi possibili, con le interviste a Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Mancano Bonelli e Magi e il campo largo è servito (Renzi e Acerbo permettendo). Ma a riprova del fatto che a sinistra hanno un enorme problema di leadership, il protagonista della serata più duro con Giorgia Meloni non è un politico del Pd o del Movimento 5 Stelle, ma un collega del padrone di casa: Giovanni Floris. In studio si parla ovviamente anche della batosta elettorale subita da Donald Trump alle midterm americane. In chiave italiana, però, con il rapporto tra il presidente americano e la premier italiana. Da solida alleanza a rottura personale. «È stato Trump a dire basta - spiega Floris -, a interrompere i rapporti. La natura di Meloni è quella che l’ha condannata a stare con Trump».

Mister DiMartedì a questo punto affonda contro il governo passando a parlare di finanziaria: «Quest’ultima manovra fatta dalla Meloni colpisce pensionati non rivalutando le pensioni, colpisce i giovani tagliando la scuola, colpisce il ceto medio abbassando il sostegno alla salute e fa male a tutti ed è a questo punto che nessuno le fa passare il rapporto incrinato con Trump. Perché in politica si dicono tante cose e soprattutto negli ultimi tempi. Quindi dire “va bene stava con Trump, perché come andava Trump, ma adesso sta con gli altri perché comandano gli altri”... glielo permetti se ti fa stare bene, siccome non ci fa stare bene non lo permetti più».