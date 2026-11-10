Le follie della sinistra sulla caduta del Muro: "Il 25 aprile dei tedeschi", "Colpa dei nazionalisti"

Una riscrittura della storia. Dalla quale si evince che dietro il Muro di Berlino di cui ieri si è celebrato l’anniversario della caduta non ci fossero l’Unione sovietica e i suoi satelliti delle democrazie popolari, ma i «nazionalismi» e gli odiati «sovranisti». Quando si dice fare i salti mortali.

Prendiamo Sandro Gozi, europarlamentare di Renew Europe, la formazione centrista il cui nume tutelare è il presidente della Francia, Emmanuel Macron. Dice Gozi, appunto, che «il 9 novembre 1989 la caduta del Muro segnava la fine di un’Europa divisa». Tralasciando il fatto che la fortificazione di Berlino non è certa venuta giù da sola, ma a causa della spinta dell’Occidente guidato dai governi conservatori americani di Ronald Reagan e George H.W. Bush, Gozi ne approfitta per dire che il guaio, oggi, è che «c’è chi vorrebbe erigere nuove frontiere tra i popoli europei e lo presenta come una riconquista di sovranità. Noi democratici non consentiremo ai nazionalisti di ricostruire i muri che gli europei hanno abbattuto». Come se il Muro, dunque, fosse stato eretto dai “sovranisti” e non da un regime di ispirazione comunista che aveva il terrore di essere “contaminato” dai quartieri occidentali di Berlino.

QUANTE OMISSIONI

Andiamo avanti. Nel Pd c’è la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, che ricorda con enfasi che «la caduta del Muro, il 9 novembre 1989, chiuse la stagione dei blocchi contrapposti, del filo spinato, del silenzio imposto. A Berlino cadeva il simbolo di un mondo diviso». «Cadeva» per grazia ricevuta, viene da dire leggendo il tweet dell’esponente dem. E ancora: il Muro simbolo dei «blocchi contrapposti», come se anche l’Occidente lo avesse edificato e non, invece, subito. Soprattutto, manca il dettaglio su chi si nascondesse dietro quei circa 155 km complessivi. Ovvero la Germania orientale e, simbolicamente, i suoi partner sotto il giogo dell’Urss.

Sempre dal Pd, ecco il ricordo della senatrice Tatjana Rojc: «Conservo un pezzo di quel muro (minuscolo, ndr) come simbolo di speranza nel futuro». Quale «muro» non è dato sapere. Sennonché grazie al suo abbattimento «sono cadute le divisioni ideologiche, si è sciolto lo spauracchio della Cortina di ferro, abbiamo avuto l’illusione della pace duratura e di un modello che si sarebbe espanso senza limiti».

Di quale «modello» si tratti, la senatrice del Pd non lo spiega. Poi arriva la lezioncina: «Gli eventi tragici di oggi ci dicono che abbiamo sprecato una grande occasione e non abbiamo saputo trovare l’antidoto ai nazionalismi che hanno preso il posto dei blocchi». I «blocchi», come se quello occidentale e quello sovietico fossero sulLa deputata di Azione ha preso la palla al balzo della ricorrenza della caduta del Muro per denunciare quelli che «si ostinano a non riconoscere il 25 aprile. Fascismo e comunismo hanno disseminato di guerre e sangue il Novecento».

lo stesso piano. E poi il solito riferimento ai «nazionalisti» (di destra, ovvio).

LE ACROBAZIE

La schiettezza nel linguaggio, al contrario, non manca certo a Daniela Ruffino, deputata di Azione, che ricorda la folla «festante e incredula» che esultava per il crollo del «muro della vergogna, costruito dal feroce regime comunista della Germania dell’Est». E qui ci siamo. Dove non ci siamo, invece, è nel pistolotto con il quale subito dopo l’esponente del partito di Carlo Calenda si duole del fatto che analoga celebrazione non avvenga in occasione del «25 Aprile», che pure rappresenta il «fondamento della ritrovata libertà dopo un ventennio di feroce dittatura fascista. Fascismo e comunismo hanno disseminato di guerre e sangue il Novecento».

Cosa c’entri la festa della Liberazione in Italia con il collasso dei regimi comunisti dell’Europa orientale lo sa solo lei. Inutile cercare testimonianze da Avs e dal solitamente ciarliero - sui social - Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista: non ci sono.