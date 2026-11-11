DiMartedì, Carofiglio contro Meloni: "Dilettanti allo sbaraglio, la gente si stanca ma non abbastanza"

"Abbiamo da 4 anni e mezzo un gruppo di dilettanti allo sbaraglio". Strappa subito un caldo applauso, Gianrico Carofiglio, ex magistrato, scrittore di successo nonché ex senatore Pd. D'altronde siamo a DiMartedì, il talk di La7 condotto da Giovanni Floris, in cui non si vede l'ora di sparare a zero su Giorgia Meloni e il centrodestra. E Carofiglio accontenta tutti, conduttore e pubblico in studio.

"Una presidente del Consiglio che ha doti da capo politico ma non da statista, non ha quella compostezza indispensabile per ricoprire quel ruolo pur proveniente chiaramente da una parte", prosegue nel suo ragionamento. "In 4 anni e mezzo in cui sono accadute un sacco di cose, ma a tutti accadono un sacco di cose, in quelli precedenti abbiamo avuto il Covid", ricorda ancora prima di riaprire il fuoco sulla maggioranza.

L'elenco è impietoso: "Evidentemente il dilettantismo nel migliore dei casi oppure la cialtroneria, l'incapacità di praticare un minimo di alfabeto costituzionale, l'idea che la politica si faccia con la propaganda più bieca, la pratica del decreto legge come strumento per dare una risposta grossolana alle emergenze del Paese, beh tutta questa roba alla fine viene a galla e la gente si stanca. Non abbastanza, bisogna dire. E qui c'è il tema della proposta alternativa". Un problema, quello della qualità dell'opposizione, che però non viene affrontato visto che Floris passa subito la parola ad Alessandro Di Battista per un'altra bella sventagliata di fango sul centrodestra.