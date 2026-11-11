Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "Governi del passato senza coraggio"

Giorgia Meloni è già in campagna elettorale. Si è visto ieri a Bologna Fiere, che ospita l’Esposizione internazionale delle macchine per l’agricoltura. Piglio e toni da battaglia, indice puntato sulla sinistra. Fa la cosa che le riesce meglio: difendersi attaccando. Anche sui prezzi dell’energia: «L’opposizione è brava, oggi, a parlare di quello che avremmo dovuto fare noi prima. Ma io devo chiedere a loro perché non l’hanno fatto loro quando lo potevano fare, nei dieci anni che sono stati al governo della nazione».

Stessa storia per il presidente dell’Anac, che ancora non è stato individuato e la cui nomina richiede un accordo con le opposizioni (per il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti è necessaria la maggioranza dei due terzi). «Se non è di sinistra non lo possiamo mettere all’Anac?», risponde a chi le chiede se il prescelto possa essere «di ambito Lega». Il nome del candidato del governo, comunque, «arriverà. Ci stiamo lavorando anche in queste ore».

ECCO I RISPARMI

La premier comincia prima di arrivare all’evento bolognese, usando i social network per tornare sul decreto bollette approvato lunedì dal Consiglio dei ministri. Rivendica di aver affrontato il caro energia partendo dalla radice, «intervenendo sul meccanismo che fa salire i prezzi oltre il dovuto». Problema «che gli altri fingevano di non vedere», scrive riferendosi a chi l’ha preceduta a Palazzo Chigi. I risparmi, avverte, «potranno arrivare fino a 210mila euro l’anno per una grande impresa attiva nella produzione di prodotti alimentari e fino a 520mila euro l’anno per un’azienda che consuma più energia elettrica e ha una quota di autoproduzione». Gli effetti sulle famiglie, invece, nell’immediato «saranno più contenuti, ma questo provvedimento pone le basi per una progressiva riduzione del costo dell’energia per tutti».

Concetti su cui insiste pure a Bologna. Rispondendo alle domande dei giornalisti, denuncia che, «in passato, altri governi non hanno avuto il coraggio che questo governo sta dimostrando nell’intervenire su meccanismi che sono favorevoli per alcune realtà potenti». Se le opposizioni, insomma, «avessero fatto loro, qualche anno fa, quello che abbiamo fatto noi», ossia «impedire che il gas, che oggi è la forma di energia più costosa, di fatto definisca anche il prezzo delle forme di energia meno inquinanti, forse ci avrebbe aiutato». Al netto dell’aumento dei costi energetici, annota la premier, oggi l’inflazione «oscillerebbe tra il 2 e il 2,5%».