Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "Governi del passato senza coraggio"

Giorgia Meloni è già in campagna elettorale. Si è visto ieri a Bologna Fiere, che ospita l’Esposizione internazionale delle macchine per l’agricoltura. Piglio e toni da battaglia, indice puntato sulla sinistra. Fa la cosa che le riesce meglio: difendersi attaccando. Anche sui prezzi dell’energia: «L’opposizione è brava, oggi, a parlare di quello che avremmo dovuto fare noi prima. Ma io devo chiedere a loro perché non l’hanno fatto loro quando lo potevano fare, nei dieci anni che sono stati al governo della nazione».
Stessa storia per il presidente dell’Anac, che ancora non è stato individuato e la cui nomina richiede un accordo con le opposizioni (per il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti è necessaria la maggioranza dei due terzi). «Se non è di sinistra non lo possiamo mettere all’Anac?», risponde a chi le chiede se il prescelto possa essere «di ambito Lega». Il nome del candidato del governo, comunque, «arriverà. Ci stiamo lavorando anche in queste ore».
ECCO I RISPARMI
La premier comincia prima di arrivare all’evento bolognese, usando i social network per tornare sul decreto bollette approvato lunedì dal Consiglio dei ministri. Rivendica di aver affrontato il caro energia partendo dalla radice, «intervenendo sul meccanismo che fa salire i prezzi oltre il dovuto». Problema «che gli altri fingevano di non vedere», scrive riferendosi a chi l’ha preceduta a Palazzo Chigi. I risparmi, avverte, «potranno arrivare fino a 210mila euro l’anno per una grande impresa attiva nella produzione di prodotti alimentari e fino a 520mila euro l’anno per un’azienda che consuma più energia elettrica e ha una quota di autoproduzione». Gli effetti sulle famiglie, invece, nell’immediato «saranno più contenuti, ma questo provvedimento pone le basi per una progressiva riduzione del costo dell’energia per tutti».
Concetti su cui insiste pure a Bologna. Rispondendo alle domande dei giornalisti, denuncia che, «in passato, altri governi non hanno avuto il coraggio che questo governo sta dimostrando nell’intervenire su meccanismi che sono favorevoli per alcune realtà potenti». Se le opposizioni, insomma, «avessero fatto loro, qualche anno fa, quello che abbiamo fatto noi», ossia «impedire che il gas, che oggi è la forma di energia più costosa, di fatto definisca anche il prezzo delle forme di energia meno inquinanti, forse ci avrebbe aiutato». Al netto dell’aumento dei costi energetici, annota la premier, oggi l’inflazione «oscillerebbe tra il 2 e il 2,5%».
L’eccezione positiva, ancora una volta, è Calenda: «Voglio ringraziare quei partiti di opposizione, e cito sicuramente Carlo Calenda con Azione, che si rendono conto del lavoro molto complesso che questo governo sta facendo». Invita gli altri avversari a comportarsi come lui: «Chiunque voglia dare una mano, le sue proposte sono ben accette. Stare lì solamente a sperare che non si riesca ad abbassare i prezzi, a tifare contro, non mi sembra una buona strategia».
L’ultima polemica creata dall’opposizione riguarda gli aiuti all’Ucraina. Sul decreto interministeriale per il tredicesimo pacchetto di rifornimenti militari a Kiev manca, infatti, la firma del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Per il Pd sarebbe il segno che «la maggioranza è spaccata», e che «Salvini di fatto ha commissariato Giorgetti, impedendogli di mettere una firma su un atto che il governo avrebbe dovuto compiere».
«IL MINISTRO FIRMERÀ»
Una ricostruzione che viene smentita anche da fonti leghiste. Si è appreso che Giorgetti stesso, lunedì sera, al telefono con la premier le ha spiegato che la sua presenza a Bruxelles, per le riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin, gli ha impedito di firmare il decreto, che essendo un documento classificato non può essere sottoscritto da remoto, come avviene in questi casi. Meloni ha quindi garantito che «non c’è una questione della mancata firma». Lo conferma – sottolinea – anche il fatto che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ieri è andato al Copasir proprio per illustrare il nuovo pacchetto di aiuti. Quando Giorgetti tornerà a Roma dall’Ecofin, dice la premier, «firmerà. Non alimentiamo questioni che non ci sono».
Le chiedono della contrarietà della Lega al sostegno all’Ucraina, e pure in questo caso la presidente del Consiglio marca la differenza tra la sua coalizione e la sinistra. Le «diverse sensibilità» sulla questione, spiega, «sono utili», ma ogni volta si è trovata una sintesi e lei non prevede che la linea del governo cambi. È «un vanto il fatto di aver sempre avuto una posizione chiara», che «sicuramente l’Italia ha con questo governo. Non so come andrebbe con altri».
Uscita dalla fiera delle macchine agricole, la premier è andata in visita privata nella sede di Conserve Italia, a San Lazzaro di Savena, per le celebrazioni dei cinquant’anni dell’azienda aderente a Confcooperative. Per lei, due contestatori fuori e molti applausi dentro. Può succedere anche nella rossa Emilia.