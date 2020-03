Matteo Salvini a Piazzapulita, l'ultima risposta gela Formigli: "Ecco perché non venivo qui da 3 anni"

26 marzo 2020 a

"Salvini, perché per 3 anni non è venuto a Piazzapulita?". Corrado Formigli termina così la lunga intervista a Matteo Salvini. Pacata, a tratti conciliante ma non priva di momenti di tensione e piccoli screzi. E così, la risposta del leader della Lega è diretta, schietta, quasi brutale. "Stasera sono venuto qui per spiegare agli italiani una situazione delicata. Poi resto della mia idea: questa trasmissione non è un esempio di equidistanza ed equilibrio, poi mi sbaglierò...". Formigli resta a bocca asciutta e lo saluta, ma Salvini gli strappa un altro minuto: "Mi fa dire tre proposte concrete per l'economia?". E il conduttore, pur ferito nell'orgoglio, acconsente.