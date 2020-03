PiazzaPulita, Formigli contro Salvini per il servizio del Tg3 Leonardo. La replica: "Se lei si sente tranquillo..."

27 marzo 2020 a

Ci ha provato in tutti i modi Corrado Formigli a mettere al tappeto Matteo Salvini nel corso dell'attesissima, e seguitissima, "battaglia" a PiazzaPulita, su La7, andata in onda giovedì 26 marzo. Dopo tre anni, il leghista è tornato a "concedersi" al giornalista che, da anni, combatte una crociata proprio contro di lui. E tra le varie, Formigli ha anche rinfacciato di aver rilanciato sui social il chiacchieratissimo servizio del Tg3 Leonardo del 2015 in cui si parlava di un supervirus, anzi di un "coronavirus", creato in laboratorio dai cinesi. "Pazzesco! 2015, i cinesi crearono supercoronavirus con pipistrelli e topi", scriveva Salvini sui social, di fatto spiegando quanto era accaduto e quanto veniva divulgato nel servizio. E Formigli attacca: "Ha preso un granchio quando ha pensato che quel servizio del Tg3 Leonardo parlasse proprio di questo coronavirus?". Netta la replica di Salvini: "Intanto era un servizio della Rai", altro che granchio insomma. Dunque, il leader della Lega sottolinea: "Io non sono tranquillo sapendo che nei laboratori cinesi lavoravano a virus polmonari. Se lei è tranquillo...". Game, set, match.