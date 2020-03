Non è l'Arena, Red Ronnie: "Così ci hanno nascosto la pandemia". Giletti: "Non ci sto, quelli sono i cinesi"

30 marzo 2020 a

a

a

"Ci hanno nascosto la pandemia". Red Ronnie lancia l'ultimo complotto e a Non è l'Arena insorgono tutti, a cominciare da Massimo Giletti. Il famoso conduttore e musicologo lancia sospetti sulla gestione dell'emergenza coronavirus, anche da parte del governo italiano. In studio si parla del farmaco Avigan e Red Ronnie, senza fare nomi, dubita che qualcuno abbia avuto interesse e far diffondere l'epidemia.

"L'Avigan ha solo gravissimi effetti collaterali". L'esperta a Libero: altroché cura miracolosa. Cosa sappiamo di questo farmaco

"Ambulanza, 118!", invoca Luca Telese, ironico. "Non il governo italiano, dai", allarga le braccia Annalisa Chirico. A questo punto è però il padrone di casa a reagire con fermezza alle accuse del suo ospite: "Non ci sto a farti dire che abbiamo nascosto la pandemia! - incalza Giletti - Forse l'abbiamo sottovaluta, ma se c'è qualcuno che l'ha nascosta sono i cinesi".