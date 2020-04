David Parenzo a Non è l'Arena si applaude da solo: "Io i soldi a Briatore non li do". Santanché: "Dici caz***e"

06 aprile 2020 a

a

a

Un massacro in diretta per David Parenzo a Non è l'Arena. Si parla di coronavirus, Nord, Sud e aiuti dallo Stato. Prima è Gianluigi Paragone a chiedere 1.000 euro per tutti i cittadini, sia quelli che lavorano sia quelli rimasti senza uno stipendio. "Non me ne frega un caz*** di quello che dice Parenzo", urla il senatore.

"Vergogna, siamo una Nazione a lutto", la Santanchè seppellisce Travaglio: lui? "Un vigliacco due volte"

Il conduttore della Zanzara ha una reazione isterica: "Tu li prenderesti? Tu li prenderesti oltre ai 12mila euro che prendi da senatore?". Poi l'auto-applauso scenografico e plateale nello studio vuoto. Non pago, Parenzo spiega il suo ragionamento: "Io che lavoro non li prenderei. A imprenditori come Flavio Briatore e Daniela Santanché mille euro non servono, io non glieli darei". E la Santanché, in collegamento, gli risponde per le rime: "Parenzo, stai dicendo cazz***e, non te ne rendi conto?".