Non è l'arena, scontro tra Giletti e Giulio Gallera: "Errori gravissimi", "Se è intellettualmente onesto..."

Volano gli stracci a Non è l'arena, in onda su La7 domenica 5 marzo. Scontro al fulmicotone tra Massimo Giletti e Giulio Gallera, il conduttore che non guarda in faccia nessuno e l'assessore al Welfare della regione Lombardia, in primissima linea nell'emergenza coronavirus. Lo scontro è tutto sul caso di Alzano Lombardo, comune in provincia di Bergamo e al centro di uno spaventoso focolaio. Nel mirino di Giletti alcune scelte relative alla chiusura, a suo giudizio tardiva, dell'ospedale, oltre alla sospensione di un medico: "Per me ad Alzano ci sono stati degli errori gravissimi", tuona Giletti. E Gallera: "Se è una persona intellettualmente onesta... mi dica che cosa doveva insegnare il caso Alzano se ancora non era chiaro cosa stava accadendo". E ancora: "Avevamo chiesto la zona rossa e non è stata attuata". Ma lo scontro è destinato a crescere ulteriormente di intensità.