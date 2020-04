Alessandro Sallusti contro Padellaro a Piazzapulita: "Morti in Lombardia conseguenza della sfig***! Ma che dici?"

09 aprile 2020 a

a

a

Duro scontro in diretta a Piazzapulita tra Alessandro Sallusti e Antonio Padellaro. Il conduttore Corrado Formigli ha appena mandato in onda un duro servizio sugli anziani morti nelle case di cura della Lombardia. Di fatto, un'accusa alla gestione di tutta la sanità regionale che chiama in causa direttamente anche i suoi vertici, a cominciare dal governatore Attilio Fontana.

"Capite quanto è importante la salute di Conte?". Sallusti ferocissimo: la battuta con cui umilia Luigi Di Maio

Il direttore del Giornale sottolinea un punto: "Non lo diranno mai, ma c'è stato un momento in cui qui in Lombardia non c'erano più posti in rianimazione". Dunque, è la tesi di Sallusti, molti anziani sarebbero stati lasciati nelle Rsa per non mandare al collasso definitivamente l'intero sistema degli ospedali pubblici. "In Lombardia c'è stato uno tsunami", sottolinea. E Padellaro si infervora: "Non stiamo facendo campagna politica!". "Questo lo dico io a te", ribatte Sallusti. Secondo l'editorialista del Fatto quotidiano, le migliaia di vittime in Lombardia non sono state un caso, ma il frutto ma "in conseguenza" di una cattiva gestione: "No! In conseguenza della sfig***! Ma che dici!", chiude il discorso Sallusti. Come dargli torto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.