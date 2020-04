Alessandro Sallusti a DiMartedì, scontro con Bersani e Fornero: "La patrimoniale per pagare i respiratori? No"

15 aprile 2020 a

a

a

"Se domattina ci mettono le mani in tasca perché non hanno i soldi per i respiratori, è tutta un'altra storia". Alessandro Sallusti dice no alla patrimoniale e ammutolisce in diretta a DiMartedì Pier Luigi Bersani ed Elsa Fornero, in collegamento insieme a lui con Giovanni Floris.

"La sinistra fece un c**o così a Berlusconi. E ora l'opposizione deve stare a cuccia?". Sallusti mette all'angolo Conte



Il direttore del Giornale non dice no a prescindere a un intervento fiscale, ma per dirla "alla Mes" con delle condizionalità precise. "I soldi non ci sono, è evidente. Per questo servirebbe un patto sociale tra partiti e tra politica e società per mettere in campo misure drammatiche in cambio di qualcosa. Penso che gli italiani non accetterebbe di tirare fuori un euro in cambio di niente, penso che accetterebbero se l'obiettivo fosse un cambio del sistema, cambiare il Paese". Scenario molto, molto utopistico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.