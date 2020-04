Dritto e Rovescio, Gianluigi Paragone dileggia Andrea Romano: "400 miliardi? Paperon de Paperoni, garantisci tu"

17 aprile 2020 a

Balle di governo. Balle che vengono smontate a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 16 aprile. L'esecutivo ha parlato di 400 miliardi a disposizione delle imprese per fronteggiare la drammatica emergenza economica dovuta al coronavirus? Gianluigi Paragone commenta così: "Paperon de Paperoni ha detto che ci sono 400 miliardi - premette il senatore ex M5s -. Fantamiliardi di Paperon de Paperoni. Ogni decreto è un numero nuovo di Paperino. Stiamo parlando di 400 miliardi che se fossero veri, domani gli imprenditori dovrebbero andare in banca a prendersi i soldi dicendo che garantiscono Giuseppe Conte o Andrea Romano", conclude riferendosi all'epsonente del Pd, altrettanto presente in collegamento, che resta muto, impassibile e con faccia serissima (il tutto mentre Giuseppe Cruciani, in studio, se la ride...).

