Vittorio Sgarbi contro Cecchi Paone a Non è l'Arena: "Legge? No, atto criminale". Attacco a Conte e forze dell'ordine sul lockdown

"Un atto criminale". Vittorio Sgarbi, a Non è l'Arena, si scontra con Alessandro Cecchi Paone sulle multe da lockdown. Famosa ormai l'immagine delle forze dell'ordine che inseguono chi fa footing per strada o prende il sole in spiaggia in totale solitudine. "Io difendo il carabiniere", spiega Cecchi Paone.

E Sgarbi attacca. "Non è un regolamento, è una dissennatezza. Nessuna legge può impedirmi un atto naturale e vitale. Le forze dell'ordine devono sanzionare reati reali".

