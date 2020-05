Dl Rilancio, scontro tv tra Luigi Brugnaro e Antonio Misiani: "Pazzi, boriosi, incapaci", "Porti rispetto"

13 maggio 2020 a

Gli animi si accendono a Tg Post. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, si scaglia contro il Viceministro all’Economia e Finanze, Antonio Misiani. L'argomento è sempre il solito: il dl Rilancio ancora in attesa di approvazione. Un dato di fatto che innervosisce tutte quelle imprese soffocate dall'emergenza coronavirus. “Sinceramente dico al Viceministro che ho sentito delle cose che sono veramente scorrette – ha chiosato Brugnaro precisando – capisco la difficoltà che stanno affrontando, ma stanno veramente sbagliando tutto! Questi non vogliono proprio capire che stanno sbagliando i conti, e di brutto, sbagliano proprio il sistema”. Basta pensare che il dl Rilancio doveva essere un dl Aprile, poi slittato.

E ancora: "Non abbiamo neanche la possibilità di fare muovere la gente dalle isole! Vuol capire che non si può andare a nuoto? Vuole capire che non ce la facciamo?”. Poi la frecciatina al governo:“I conti sono sbagliati! Non è che siete cattivi, siete proprio incapaci!”. Il problema secondo il primo cittadino è che la maggioranza è "sorda, incapace e pure boriosa". "Veniamo - prosegue nella sua invettiva - fuori da un’emergenza gigantesca con l’Acqua Granda! Su 54 miliardi non trovano 150 milioni per salvare Venezia! Incapaci, ‘pazzi’ siete!!”. Ed ecco la replica di Misiani: “Pazzo lo dice a qualcun altro, porti rispetto! La pianti di usare toni da campagna elettorale! Io sono esasperato dalle polemiche strumentali!”. Inutile dire che è un uno a zero per Brugnaro.

