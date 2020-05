Andrea Orlando, complotto contro il governo: "Vivremo attacchi, i 55 miliardi del Dl Rilancio fanno gola". E l'ex Pd Cerno lo irride

16 maggio 2020 a

"Ringrazi gli italiani per la pazienza e si guardi la Serie A tedesca". Tommaso Cerno, senatore passato al Gruppo Misto dopo aver rotto con il Pd, colpisce duro Andrea Orlando, definito "Il vorrei essere ministro". L'ex Guardasigilli, durante l'evento virtuale promosso dai dem milanesi, ha spiegato di sentire aria di complotto contro il governo, niente meno. "La manovra da 55 miliardi dopo averne fatta una da oltre 24, in uno stato di ordinaria amministrazione ce la saremmo sognata. Questo ha una serie di implicazioni. Nelle prossime settimane vivremo una serie di attacchi al governo finalizzati alla sua caduta, ispirati anche da centri economici e dell'informazione, non tanto a correggere come è lecito l'attività di governo ma a rivedere il patto di governo e a riorganizzare la maggioranza".

Sembra un grillino qualsiasi, magari Danilo Toninelli, invece è un esponente di spicco della cosiddetta "parte responsabile" della maggioranza. E Cerno, suo ex compagno di partito, lo mette alla berlina: "Qualcuno spieghi al vorrei essere ministro Orlando che la costituzione che tanto ha difeso dice che è il parlamento a definire gli equilibri di un governo, non lui e tanto meno l'ex Pci di Roma. Anziché gridare al Complotto contro il nulla ringrazi gli italiani per la pazienza e si guardi la serie A tedesca. Magari da casa, visto che bar e ristoranti sono chiusi anche a causa sua", Touché,

