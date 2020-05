Alessia Morani a Live Non è la D'Urso: "Le due manovre del governo...", scontro con Michele Cucuzza e Daniela Santanchè

Francesco Fredella 18 maggio 2020 a

Commercianti, tassisti, libero imprenditori e tassisti: a loro il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha erogato fondi. Parola di Michele Cucuzza al Live Non è la D'Urso. "La somma è pari a 1 miliardo di euro", dice il giornalista, che ha partecipato anche all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ospite del salotto di Barbara D’Urso. I



ntanto, è polemica sulle regole e sugli aiuti da parte dello Stato per le prossime riaperture. A Live non è la d’Urso interviene anche Alessia Morani, sottosegretario allo Sviluppo economico, che elenca le "due Manovre del governo" per superare la crisi. Ma Daniela Santanché asfalta l'esponente del Pd.

