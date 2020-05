Massimo Giletti a Non è l'Arena urla contro Di Stefano in studio: "Lei è sottosegretario, vada in Austria e dica che caz*** fate"

18 maggio 2020 a

L'Italia apre i confini, l'Austria no. E Massimo Giletti, in diretta a Non è l'Arena, si rivolge a muso duro a Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri grillino in studio: "Oggi l'Austria ha detto che non apre le frontiere, allora lei è Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e deve andare in Austria e dire 'voi che cazzo fate!'. Questo è l'atteggiamento, non è accettabile".

La scelta di Vienna avrò ripercussioni pesantissime sul turismo italiano: "Come faranno a venire i tedeschi? Volano? - domanda amaro Giletti, con Di Stefano in chiara difficoltà - Se voi non lo aiutate questo Paese salta in aria, io personalmente farei di tutto per andare a parlare con il premier austriaco, non me ne laverei le mani".

